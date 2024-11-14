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中英人工智能学者探讨AI在医疗及金融等领域的应用

2024年11月14日09:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦11月13日电 （记者许立群）11月9日，英国学术界和金融界的专家学者齐聚伦敦大学学院盖茨比神经科学研究中心，出席中英人工智能协会2024年会，探讨如何提高人工智能的准确率及其在不同领域的成功应用。

在主题为“用数据为AI加冕”的研讨会上，伦敦大学学院机器学习专家阿瑟·格雷顿教授、浙江智臾科技有限公司首席运营官初阳春、伦敦大学学院盖茨比计算机神经科学部彼得·莱瑟姆教授等，就人工智能数据模型研究中的许多参数如何选择应用等，提出各自见解。

来自英国高校、金融界、科技界的学生、教师、创业者等160多人参加了研讨会。

据悉，伦敦大学学院盖茨比计算神经科学中心成立于1998年，由图灵奖得主、2024年诺贝尔物理学奖得主之一、被称作“AI教父”的杰弗里·辛顿教授参与创立。该部门专注于了解大脑计算的神经机制，通过结合神经科学、数学和机器学习等不同学科，探索神经回路如何处理信息、如何进行学习和决策，以及这些过程如何产生感知和行为。而中英人工智能协会是一家在英国注册的非营利组织，创办于2017年，旨在促进中英学术界和工业界在人工智能领域的合作。

(责编：于洋、杨牧)

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