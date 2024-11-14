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苏丹政府说该国有2890万人需要人道援助

2024年11月14日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社开罗11月13日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹人道主义援助委员会13日说，受持续武装冲突影响，截至今年10月，苏丹需要人道主义援助的人数增至2890万，其中1690万人急需救生援助。

　　苏丹人道响应和紧急状况会议当天在该国东部城市苏丹港举行。苏丹人道主义援助专员贝尼亚在会上说，根据苏丹人道主义援助委员会及其合作伙伴发布的报告，苏丹武装冲突爆发前，该国有1580万人需要人道主义援助，其中达尔富尔地区和科尔多凡地区分别约占80%和17%。贝尼亚强调说，目前苏丹面临巨大人道援助缺口，约1630万人未能获得任何人道主义援助。

　　苏丹主权委员会成员易卜拉欣·贾比尔在会上表示，苏丹政府愿协助国际人道主义援助工作，迄今已批准开放6座机场和包括阿德雷边境口岸在内的7个陆路口岸供人道主义援助机构使用。他呼吁国际社会切实履行承诺，为有需要的苏丹民众提供必要支持。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1160万人流离失所。联合国专家今年10月警告说，苏丹武装冲突导致国内97%的人口面临“严重饥饿”。

(责编：贾文婷、崔越)

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