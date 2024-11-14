人民网罗马11月13日电 （记者谢亚宏）由北京奥运城市发展促进会主办的“北京‘双奥’与中华文化”主题展览在希腊雅典市政府新文体中心日前开幕。希腊教育、宗教事务和体育部体育总秘书长乔治斯·马夫罗塔斯，希腊奥委会主席斯皮罗斯·卡普拉罗斯，北京奥运城市发展促进会副会长兼秘书长付晓辉发表视频致辞，希腊卫生部部长阿佐尼斯·乔治亚季斯，中国驻希腊公使代办赖波，北京奥运城市发展促进会副秘书长王琨等嘉宾现场致辞。致辞结束后，嘉宾共同启动展览。

乔治亚季斯在致辞中表示，希腊和中国作为两个文明古国，在西方和东方文明中都作出重要贡献，为世界也留下了丰富的文化遗产并产生了巨大影响。希腊是古代和现代奥林匹克运动的发源地，中国对现代奥林匹克精神和运动也作出了巨大贡献，北京更是世界唯一的双奥之城。非常感谢奥促会在希腊举办这场展览，这使奥林匹克运动成为两个国家间非常重要的桥梁和纽带。

赖波在致辞中表示，在东西方文明交流互鉴过程中，中华传统文化与起源于古希腊文明的奥林匹克精神以各具特色的表达方式，共同展现了推动世界合作团结的美好愿望。中国和希腊都是奥林匹克运动的积极支持者和参与者，中希两国以奥运会为纽带建立了密切合作关系。希望本次展览的举办能够续写两国奥运合作的精彩篇章，共绘两国人文交流的崭新画卷，为更好推进民心相知相通、文明交流互鉴、构建人类命运共同体作出更大贡献。

马夫罗塔斯在致辞中表示，体育运动能够在各国人民之间搭建桥梁，而不是构筑壁垒。希腊作为体育及奥运精神的诞生地，会尽一切努力宣扬与传承奥林匹克精神。而北京，作为唯一一座成功举办过夏季奥运会及冬季奥运会的城市，正在不遗余力地传承和弘扬奥运遗产，今天这场活动正是对奥林匹克精神和宗旨的最好体现。

卡普拉罗斯在致辞中表示，作为希腊奥委会主席和国际奥委会委员，他特别关注本次展览的高度象征意义和重要性。它借助奥运会这个平台，让中希两国之间的体育和文化交流更加紧密。相信本次展览将对希腊公众产生巨大影响，让两国人民之间的沟通渠道更加顺畅。

付晓辉在致辞中表示，中希两国交往源远流长，近年来两国关系翻开新篇章。本次展览的开幕是中希文化交流史上的又一重要时刻，为双方传统友谊注入了新的活力，是奥林匹克精神再次将双方紧密相连的明证，更是双方共同迈向未来的新起点。奥促会具有融通双奥、沟通世界的独特优势，愿以此次展览举办为契机，进一步推动北京和雅典在奥运城市间加深交流，加强奥运博物馆间的互动合作，与国际奥林匹克学院在教育培训、学术研究等方面开展合作共享，共同为奥林匹克运动的繁荣发展贡献力量。

本次展览占地480平方米，由“北京奥运会和北京冬奥会开闭幕式”、“北京奥运会和北京冬奥会形象景观”和“北京奥运会和北京冬奥会场馆设计”三个部分组成。展览系统梳理、深入挖掘、创造性展示了北京两届奥运会在开闭幕式、形象景观、场馆设计中所蕴含的中华文化元素。旨在通过图片、文字、实物和视频资料等多种表现形式，通过艺术化设计，对北京双奥与中华文化这一主题进行表达和展示。为使希腊观众能更加直观地现场体验中华传统文化，展览主办方还从中国及希腊当地专门邀请了非遗方面的大师和专业人员进行剪纸、京绣、皮影、古筝、太极、武术等非遗项目展示，观众可现场参与书法、茶艺、剪纸、流沙笺等非遗项目体验。

开幕式结束后，展区丰富多彩、独具奥林匹克文化和中华文化特色的展览展示，吸引众多嘉宾驻足，大家仔细观看，纷纷拍照留念。在非遗项目展示和体验区，嘉宾争相体验，不时为非遗大师的精妙技艺鼓掌喝彩。据悉，展览持续至11月14日，期间将免费对希腊社会公众开放。展览结束后，部分展览内容将移至大学或教育机构继续供社会公众参观。

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