新华社圣保罗11月13日电 综述｜中外人士共话“全球南方”媒体智库合作新机遇

新华社记者

当地时间11月11日至12日，“全球南方”媒体智库高端论坛在巴西圣保罗举行。会上宣读了中国国家主席习近平和巴西总统卢拉的贺信。来自新兴市场国家和发展中国家的与会人士表示，此次论坛为“全球南方”媒体智库就探讨交流共同时代课题提供平台，为未来开展更深入合作开拓思路、创造机遇。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为本次论坛具有积极意义。他说，媒体智库通过分享中国摆脱贫困、共建“一带一路”合作成果等范例，可供全球南方国家参考借鉴，因此其在全球南方国家交流交往中发挥着重要作用。“全球南方”媒体智库今后可积极发声，共同探讨如何应对当下全球挑战。

肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说，这次论坛是增进友谊、深化合作、互学互鉴的重要平台，提高了全球南方国家在国际舞台上的音量，有利于推动实现更加平衡的全球化。

黎巴嫩《消息报》英文版主编贾迈勒·古森表示，中国媒体一向在全球南方国家共同关心的发展议题上发挥积极作用，尤其是在减贫、公共卫生和可持续发展等领域。中方媒体的相关报道不仅让国际社会更加关注全球南方国家的发展诉求，也让这些国家能在应对共同挑战时相互学习、共同进步。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，拉美地区国家和中国不仅在贸易投资上合作成果丰硕，还在促进和平与稳定等共同关注的议题上展现出强烈的合作意愿。中国提出的三大全球倡议契合全球南方国家对于和平与发展的追求，研究和传播相关倡议是媒体智库的重要职责。

乌拉圭通讯社总编辑劳尔·卡里塔特表示，在百年未有之大变局下，想要理解“全球南方”重要成员之一的中国，需要从其悠久历史中寻找解答。希望同中国媒体智库的合作交流能拓展到文化及思想层面，让世界更全面地认识中国。

玻利维亚多媒体集团总经理米格尔·迪亚斯说，中国一直是南南合作的重要参与者，为全球南方国家带来了实实在在的发展机遇。在促进互利合作和倡导公平正义方面，应为全球南方国家搭建更多桥梁，共同努力创造开放包容的国际经济秩序，为构建人类命运共同体贡献力量。

北京大学国际传播研究院名誉院长程曼丽说，全球南方国家的媒体与智库应发出理性声音。应在数字经济、绿色金融等新兴领域推动加快技术标准及规则的开发制定，促使其上升为全球治理规则。

俄罗斯卫星通讯社巴西分社社长安德烈·乌林金表示，本次论坛提供平等公开交流观点、增进彼此了解的机会，希望未来能有更多类似平台，以提升全球南方国家媒体在国际舆论场的声量。

本届论坛由中国国务院新闻办公室指导，新华社联合巴西通讯公司共同主办，来自70多个国家和地区的170家媒体、智库、政府部门及企业的约350名代表出席。论坛期间，“全球南方”媒体新闻网正式上线，并发布了《“全球南方”媒体智库高端论坛圣保罗宣言》《人类文明新形态的世界意义》智库报告和《南方觉醒》多语种报告。

(责编：贾文婷、崔越)