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非洲通讯展南非开普敦开幕 荣耀等中国品牌大放异彩

2024年11月14日09:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡11月13日电 （刘畅）非洲最大通讯展AfricaCom于11月12日至14日在南非开普敦举行，全非洲通讯行业客户齐聚一堂。荣耀、中国联通、中国电信等中国品牌现场参展。荣耀联合谷歌和南非本地运营商Cell C举办专题论坛，讨论手机行业未来发展趋势。

论坛现场。人民网 刘畅摄

论坛现场。人民网 刘畅摄

在论坛上，荣耀南非市场总经理周乐峰介绍了荣耀公司发展现状。在南非市场，荣耀2023年销量同比增长600%，已成为南非合约机市场份额第二的品牌。荣耀相信，折叠屏和AI技术会成为手机行业的未来趋势。论坛中，谷歌和Cell C CEO分别分享了对与折叠屏和AI技术的展望。CNBC Africa对论坛进行了全程直播。

南非通讯部和数字技术部部长索利·马拉齐（Solly Malatsi）参观荣耀公司展台。人民网 刘畅摄

南非通讯部和数字技术部部长索利·马拉齐（Solly Malatsi）参观荣耀公司展台。人民网 刘畅摄

除此之外，荣耀、中国联通、中国电信等品牌积极参与AfricaCom展会，搭建品牌展台吸引全非洲通讯行业客户的关注。南非通讯部和数字技术部部长索利·马拉齐（Solly Malatsi）参观了荣耀公司展台，了解荣耀公司在南非市场发展情况和行业领先的终端产品。对荣耀公司在南非取得的成就表达祝贺。

(责编：于洋、杨牧)

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