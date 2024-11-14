国际在线报道（记者 黄蓉）：11月10日，亚太经合组织（APEC）领导人会议周在秘鲁首都利马拉开帷幕。秘鲁天主教大学东方研究中心教授埃斯特班·普尔·富勒（Esteban Poole Fuller）在接受国际在线记者专访时表示，亚太经合组织为促进世界贸易开放贡献良多，秘鲁与中国均从中受益。他积极评价中国在全球治理中发挥的作用，称中国倡议“为发展中国家带来广泛利益”。

秘鲁天主教大学东方研究中心教授埃斯特班·普尔·富勒

埃斯特班·普尔·富勒指出，亚太经合组织成立于1989年，正值全球贸易开放浪潮兴起时期，旨在促进太平洋两岸的贸易和投资交流。作为APEC成员的秘鲁和中国在过去数十年间从开放包容的国际贸易中受益匪浅。而在保护主义抬头的当下，亚太经合组织为探寻贸易开放的价值以及成员经济体开展对话提供了空间。

“今年APEC峰会在秘鲁举行，而秘鲁正是贸易合作的受益者。因此，倡导保持美洲与亚太地区之间贸易交流对话和谈判渠道畅通至关重要。”埃斯特班·普尔·富勒强调道。他表示，中国是秘鲁第一大贸易伙伴，也是秘鲁主要的外国直接投资来源国之一，秘鲁期待借此次会议契机进一步推动秘中双边贸易和投资发展。“自中国加入世界贸易组织以来，一直致力于推动全球贸易开放。在本国经济快速发展的同时，中国对促进包括秘鲁在内的许多发展中国家经济增长产生了关键影响。”

埃斯特班·普尔·富勒举例称，亚太经合组织的两个拉丁美洲成员——秘鲁和智利，都已同中国签订自由贸易协定，在相关协定框架内，双方持续深化经济合作，从而使拉丁美洲国家与中国之间的经济联系日益紧密。

他认为，作为世界第二大经济体，中国在国际体系中的重要性不断提升，已成为全球经济体系中的关键角色。在这一背景下，中国在全球治理中发挥了更加积极的作用，为促进国际贸易蓬勃发展贡献良多，开放的国际贸易和投资环境则惠及广大发展中国家。此外，中国提出的三大全球倡议为发展中国家带来巨大福利，为实现2030年可持续发展目标添砖加瓦。

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