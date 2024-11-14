新华社阿拉木图11月13日电（记者赵宇）中哈两国学者联合编撰的《公正哈萨克斯坦与中国梦：现代化发展战略的机遇和前景分析》学术论文集13日在阿拉木图友谊宫发布，约80名两国业界人士出席。

该论文集由两国政治、经济、国际关系、历史文化等各领域30余名专家学者共同撰稿。全书分为三个章节，分别回顾中哈合作新成果、剖析当前国际形势下两国合作现状以及展望双边关系未来前景，展现共建“一带一路”合作为两国发展带来的巨大深刻变化。

论文集由哈萨克斯坦科学与高等教育部科学委员会下属的哲学、政治与宗教研究所汇集整理，以中文和俄文两种语言出版。该所所长塞杜马诺夫表示，这部著作视野开阔，分析深入，具有科学价值和实践意义。

出席发布仪式的中国驻阿拉木图总领事蒋薇说，中哈两国是山水相连的好邻居、好伙伴，两国关系发展达到永久全面战略伙伴的高水平，符合历史大势，顺应时代潮流。双方积极推进共建“一带一路”倡议与“公正哈萨克斯坦”经济政策对接，是现代化道路上的同路人。双方有必要开展治国理政经验交流，促进共同发展繁荣。

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