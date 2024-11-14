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外交部：着眼中拉关系“惠民”属性，继续加强同拉美国家团结合作

2024年11月14日09:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月13日电（记者董雪）外交部发言人林剑13日表示，中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观，着眼中拉关系的“惠民”属性，继续加强同拉美国家团结合作，不断提高双方人民的获得感和幸福感。

　　当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，在本届进博会上，秘鲁羊驼玩偶成为大家关注的热点之一，得到了“温暖驼”的美誉。秘鲁手工艺人马马尼在接受采访时表示，中国已成为他和乡亲们的福地，让他们有了更多收入，生活蒸蒸日上，请问发言人对此有何评论？

　　“我们也听说了秘鲁手工艺人马马尼的故事。”林剑说，软萌可爱的羊驼制品吸引了一大批中国消费者，是进博会名副其实的“人气王”。据了解，原来马马尼经营的手工作坊只有一层，一年仅能卖出百余只羊驼制品，现在作坊不仅扩建到三层，还带动几百位手工艺人发家致富。正如他们所说，“远在地球另一端”的中国彻底改变了他们的生活。

　　林剑表示，中国在同拉美国家开展合作时，始终优先考虑重大民生项目，像“温暖驼”这样令人振奋又感动的例子还有很多。比如贯穿巴西南北的“电力高速路”美丽山特高压直流输电工程，不仅为工业重镇提供充足电能，还解决了2200多万巴西人电力短缺问题。中国还在拉美实施了很多“小而美”的民生项目，比如中国援建哥斯达黎加两个城市的供水项目，让当地近4万居民喝上了放心水，激活了当地因水污染停滞多年的经济。

　　“中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观，着眼中拉关系的‘惠民’属性，继续加强同拉美国家团结合作，不断提高双方人民的获得感和幸福感。”林剑说。

(责编：贾文婷、崔越)

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