人民网雅加达11月13日电 （记者李培松）11月12日上午，巴厘省警察总署第二届“中文+职业”培训班开班仪式在巴厘岛警察总署隆重举行。中国驻登巴萨总领馆副总领事朱宇、巴厘省警察总署人事管理部主管里科·塔鲁纳、乌达雅纳大学旅游学院副院长雅玉、乌达雅纳大学旅游孔子学院中方院长陶暹光等出席会议。

现场合影。主办方供图

里科·塔鲁纳在致辞中指出，中文培训对于提高巴厘省警务人员整体素质、更好地服务于来访的中国游客具有积极作用。他表示，第一届“中文+职业”培训班学员表现出极大的学习热情，非常期待学习新的中文课程。他鼓励本届学员努力学习中文，了解更多的中国文化，在今后的工作中更好地展示印尼人民热情、友好的形象。

朱宇在发言中表示，今年1月至9月，共有35.6万中国游客到巴厘岛旅游参观，巴厘省警务人员与中国游客用中文交流的机会随之增加。学习中文有助于巴厘省警务人员提高工作质量、提升巴厘省的旅游软实力、吸引更多的中国游客。她强调，学习中文不仅有助于个人技能的提高，也是维护中印尼友好关系的使命，希望各位学员能通过中文培训班提高中文水平，为中印尼之间的人文交流贡献力量。

本次“中文+职业”培训班为期两个月，培训课程将根据学员的职业特点和工作需求设置。

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