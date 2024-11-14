秘鲁国家高等研究中心荣誉教授罗伯托·维兹卡多·贝纳维德斯11月13日在《中国日报》撰文称，近年来，得益于同中国深化合作，秘鲁迎来了空前的发展。

中秘合作让秘鲁受益匪浅

文章指出，2013年，中国领导人在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时分别提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重大倡议，简称为“一带一路”倡议。

拉丁美洲同中国的贸易往来已有数百年历史。1971年，秘鲁同另外75个国家一道投票支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。中国和秘鲁于1971年11月2日正式建立外交关系，今年是两国建交53周年。

作为文明古国，两国都为人类发展作出贡献，各自在亚洲和美洲独树一帜。同样值得一提的是，秘鲁钱凯港是南美西海岸距离中国上海最近的港口。

20世纪70年代末以来，随着经济迅速发展、对外开放持续深化，中国的外交政策不断完善。在此基础上，中国呼吁各国人民同心协力，构建人类命运共同体。

秘鲁是最早从对华合作中受益匪浅的国家之一。1992年，中国首都钢铁公司以1.18亿美元成功并购位于马尔科纳的秘鲁铁矿公司，这是中国首批海外投资之一。此后，中国同秘鲁的合作不断加强，两国于2009年签署自贸协定，并在2013年将双边关系提升为全面战略伙伴关系。如今，中国在秘鲁的投资已经达到350亿美元，涉及矿业、基础设施、能源、通信和服务等行业。

中秘合作前景广阔

文章进一步表示，作为中秘合作的象征，钱凯港即将举行运营揭幕仪式。该港口将成为美洲商业中心，推动地区经济变革，大力促进地区发展，重塑亚太海上航路。

如今，中秘全面战略伙伴关系不断取得积极成果。信誉良好的中国企业同当地企业开展合作，在秘鲁各地承揽重大项目，直接或间接地创造了就业岗位，为秘鲁发展作出贡献。

作为中资企业在秘鲁投资的首个电力项目，价值5亿美元的圣加旺3号水电站项目同样具有代表性。该项目位于秘鲁东南部普诺省，通过一条15公里长的引水隧洞引水发电，总装机容量20.93万千瓦，为该国千家万户供电。

在毗邻省份库斯科，中国土木南美区域秘鲁分公司正在修建从圣玛利亚市到马丘比丘的公路，马丘比丘遗址被联合国教科文组织列为世界文化与自然双重遗产。马丘比丘公路项目包括一条2公里长的隧道，可以让游客更加方便快捷地进入这处印加遗址。

秘鲁正在为钱凯港的配套基础设施项目进行投资，旨在开发卡亚俄港-钱凯港物流走廊，促进全国互联互通。这两个综合开发港口位于利马地区，相距80公里。作为太平洋沿岸的新贸易枢纽，卡亚俄港—钱凯港综合开发项目为巴西等南美国家提供了通往亚洲市场的另一条通道。

得益于同中国建立的友好、互信和相互尊重的伙伴关系，秘鲁迎来了空前的经济发展。秘鲁的发展诠释了两个文明古国的深厚情谊和构建命运共同体的重大意义，为拉美国家树立了典范。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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