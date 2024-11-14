人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

【中国网评】面对中拉合作，美国应少些霸权焦虑多些平常心

华章
2024年11月14日09:00 | 来源：中国网
小字号

近日，外媒报道称，由中国企业中远海运集团控股和开发的秘鲁钱凯港有望在11月中旬举行一期工程落成仪式，并在下旬开启试运营。钱凯港建成后，将大幅缩短秘鲁至中国及其他亚洲国家的海运时间，成为“南美通向亚洲的门户”，秘鲁等周边国家的出口将因此受益。作为中秘共建“一带一路”的标志性项目，钱凯港充分体现了中方以基础设施建设推动互联互通，进而促进合作双方经济社会长期繁荣发展的价值理念。

然而，与其他共建“一带一路”项目一样，钱凯港的建设过程中始终伴随着美国官员和媒体的抹黑言论，如“钱凯港可军民两用，中国军舰将来可停靠这里”“中国控制秘鲁关键基础设施将对其国家安全构成威胁”“等到秘鲁的钱凯港与巴西连接起来时，那将给我们所有人敲响警钟”等。然而，美国的“提醒”并没有引发秘鲁的认同。秘鲁外交部长冈萨雷斯—奥莱切亚此前曾语带讽刺地指出，如果美国真的担心中国在秘鲁日益增长的存在，那么就应该加大自身投资，并形容“美国就像那种非常重要，但却很少花时间陪伴我们的朋友”。如今，钱凯港即将投入试运营，刚刚卸任的美国前南方司令部司令劳拉·理查德森仍喋喋不休地翻炒所谓“中国威胁论”。

明明两头不讨好，美国部分官员却执意抹黑中方合作项目，显露出近乎偏执的霸权心态。此前《华尔街日报》评论称，钱凯港一旦建成，中国对“美国后院”的影响力将获得提升。“美国后院”一词本身就带有极其明显的霸权色彩，表露出美国对拉美国家的极端不尊重。时常将这一称谓挂在嘴上的美国媒体和政客，从未真正将拉美国家当成主权独立的国家，而是视作美国的附庸和“势力范围”。因此，一方面，美国极力反对中国与拉美国家的互利合作，认为中方此举是在争夺对拉美的经济影响力，因此“损害了美国的利益”，哪怕这些合作项目是拉美国家发展所亟需的；另一方面，由于美国海军基地遍布全球，就以己度人地认为，钱凯港必有“军事用途”，是中国在拉美投射军事力量，企图抢美国的“地盘”。

受此霸权心态影响，中方众多海外项目屡遭误解和抹黑。中企在海外开发运营的首个经济特区斯里兰卡科伦坡港口城，被《福布斯》誉为“影响未来的五座新城”之一，在美国政客看来却成了“支援中国海军的基地”，就连中国科考船在这里停靠都会引发“邻国担忧”。已开通运行一年的雅万高铁，累计发送旅客579万人次，极大满足了当地民众的通勤需求，为沿线经济发展带来新机遇，到了美国政客眼中，却成了中国用来控制印尼经济的“债务陷阱”。中方承建的肯尼亚蒙内铁路，将从蒙巴萨到内罗毕原来10多个小时的路程耗时，缩短到仅需5个小时，被时任肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔称赞为其任内“最出色的改革项目”“将重新改写肯尼亚未来100年的故事”，美国却将其抹黑成“沉重的债务负担”，甚至是中方“骗取蒙巴萨港控制权的工具”。

美国上述抹黑言论，无一例外地遭到了中方及合作伙伴的坚决驳斥。而项目的成功运营，不仅彰显了共建“一带一路”密切经贸往来、促进务实合作、推动人文交流的重要价值，更反衬出霸权焦虑下一颗扭曲的小人之心。

大道不孤，众行致远。正如习近平主席指出的，人类社会要持续进步，各国就应该坚持要开放不要封闭，要合作不要对抗，要共赢不要独占。中方对真正有利于发展和进步的合作倡议始终持欢迎和开放态度，欢迎美国等国际社会加大对广大发展中国家的关注和投入。因此，也希望美国能够少些霸权焦虑多些平常心，正确看待中国与拉美等地区的互利合作，承担起大国的责任和担当，真正为全球经济发展、民生改善、社会进步贡献正能量。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部