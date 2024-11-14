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近日，外媒报道称，由中国企业中远海运集团控股和开发的秘鲁钱凯港有望在11月中旬举行一期工程落成仪式，并在下旬开启试运营。钱凯港建成后，将大幅缩短秘鲁至中国及其他亚洲国家的海运时间，成为“南美通向亚洲的门户”，秘鲁等周边国家的出口将因此受益。作为中秘共建“一带一路”的标志性项目，钱凯港充分体现了中方以基础设施建设推动互联互通，进而促进合作双方经济社会长期繁荣发展的价值理念。

然而，与其他共建“一带一路”项目一样，钱凯港的建设过程中始终伴随着美国官员和媒体的抹黑言论，如“钱凯港可军民两用，中国军舰将来可停靠这里”“中国控制秘鲁关键基础设施将对其国家安全构成威胁”“等到秘鲁的钱凯港与巴西连接起来时，那将给我们所有人敲响警钟”等。然而，美国的“提醒”并没有引发秘鲁的认同。秘鲁外交部长冈萨雷斯—奥莱切亚此前曾语带讽刺地指出，如果美国真的担心中国在秘鲁日益增长的存在，那么就应该加大自身投资，并形容“美国就像那种非常重要，但却很少花时间陪伴我们的朋友”。如今，钱凯港即将投入试运营，刚刚卸任的美国前南方司令部司令劳拉·理查德森仍喋喋不休地翻炒所谓“中国威胁论”。

明明两头不讨好，美国部分官员却执意抹黑中方合作项目，显露出近乎偏执的霸权心态。此前《华尔街日报》评论称，钱凯港一旦建成，中国对“美国后院”的影响力将获得提升。“美国后院”一词本身就带有极其明显的霸权色彩，表露出美国对拉美国家的极端不尊重。时常将这一称谓挂在嘴上的美国媒体和政客，从未真正将拉美国家当成主权独立的国家，而是视作美国的附庸和“势力范围”。因此，一方面，美国极力反对中国与拉美国家的互利合作，认为中方此举是在争夺对拉美的经济影响力，因此“损害了美国的利益”，哪怕这些合作项目是拉美国家发展所亟需的；另一方面，由于美国海军基地遍布全球，就以己度人地认为，钱凯港必有“军事用途”，是中国在拉美投射军事力量，企图抢美国的“地盘”。

受此霸权心态影响，中方众多海外项目屡遭误解和抹黑。中企在海外开发运营的首个经济特区斯里兰卡科伦坡港口城，被《福布斯》誉为“影响未来的五座新城”之一，在美国政客看来却成了“支援中国海军的基地”，就连中国科考船在这里停靠都会引发“邻国担忧”。已开通运行一年的雅万高铁，累计发送旅客579万人次，极大满足了当地民众的通勤需求，为沿线经济发展带来新机遇，到了美国政客眼中，却成了中国用来控制印尼经济的“债务陷阱”。中方承建的肯尼亚蒙内铁路，将从蒙巴萨到内罗毕原来10多个小时的路程耗时，缩短到仅需5个小时，被时任肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔称赞为其任内“最出色的改革项目”“将重新改写肯尼亚未来100年的故事”，美国却将其抹黑成“沉重的债务负担”，甚至是中方“骗取蒙巴萨港控制权的工具”。

美国上述抹黑言论，无一例外地遭到了中方及合作伙伴的坚决驳斥。而项目的成功运营，不仅彰显了共建“一带一路”密切经贸往来、促进务实合作、推动人文交流的重要价值，更反衬出霸权焦虑下一颗扭曲的小人之心。

大道不孤，众行致远。正如习近平主席指出的，人类社会要持续进步，各国就应该坚持要开放不要封闭，要合作不要对抗，要共赢不要独占。中方对真正有利于发展和进步的合作倡议始终持欢迎和开放态度，欢迎美国等国际社会加大对广大发展中国家的关注和投入。因此，也希望美国能够少些霸权焦虑多些平常心，正确看待中国与拉美等地区的互利合作，承担起大国的责任和担当，真正为全球经济发展、民生改善、社会进步贡献正能量。

(责编：艾雯、崔越)