本报记者 周姝芸

巴黎奥运会时，李昕蔚（前排中）和朋友一起展示汉服。

李昕蔚演示“缠花”。

龙年灯会时，李昕蔚带领协会成员做“竹编灯”。

本文图片均由受访者提供。

李昕蔚在法国巴黎学习文化项目传播与服装设计，她从小对中国传统文化很感兴趣。在校期间，李昕蔚和同学一起创办了“忆华司中法文化交流协会”，他们不仅在当地展现美丽的中国传统服饰，还将活动拓展到非遗手工活动等，一起听听她的故事。

从小与国学结缘

李昕蔚与非遗的缘分要从她小时候说起。她说：“当时，爸爸在家里陈列了一面墙的国学书籍。他喜欢中国传统文化，耳濡目染下我也产生了浓厚的兴趣。”

李昕蔚认为从服饰出发研究中国历史很有意思，一直以来她都想学习服装设计。大学时李昕蔚来到了法国巴黎高等艺术学院。在巴黎，她发现有不少中国文化类社团举办活动。在参与活动中，尽自己之力、传播中国文化的想法就像一颗种子埋在了她的心里。

巴黎高等艺术学院是法国顶尖的专业艺术院校之一。学院历史悠久，在法国艺术教育界享有较高声誉，培养了许多国际艺术家、现代艺术创作家、高级设计师等。

法国的艺术课程注重实践，在学习体验中，李昕蔚获得了不少文化交流的启发。“学校会定期组织我们去法国一些著名博物馆、名胜古迹，亲身感受历史文化。在不同的思想碰撞下，我会思考如何让法国人更好地了解中国文化，更好地融入我们举办的活动。”李昕蔚说。

机缘巧合，李昕蔚和其他几名志同道合的朋友一起创办了“忆华司中法文化交流协会”，初期他们通过汉服户外互动演出和举办手工活动，展示中国传统文化。李昕蔚说：“法国有不少展会活动，我们在活动上展示有中国特色的手工制品，吸引了不少人围观。随着活动举办的次数增多，有不少法国学校邀请我们去校园展示中国文化，但当时我们只有4个人，大家都是学生，平时有课业要忙，因此时间并不够用。为此，我们扩大协会，招募了更多中国学生、自由职业者加入，团队慢慢扩大，现在已经有80多人了。”

组织非遗活动

随着协会成员增多，协会活动的类型也越来越丰富。“我自己喜欢做手工，有一次我们和当地一家奶茶店合作，办了‘缠花’活动。”李昕蔚说，“‘缠花’是传统装饰类项目，主要用多色丝线在纸板或铜丝上缠绕出花等美术品，是国家非物质文化遗产。我们先在社交媒体上发布了活动预告，当天来的人不少，既有中国人也有法国人，大家和我一起学习‘缠花’，最后的成品可以用作簪子或发饰。令我印象深刻的是一名法国女生，她说‘缠花’很难，但她喜欢审美和创作，在不断雕琢细节后，她最后做出的作品十分漂亮。”

今年夏天，巴黎奥运会如期而至。作为在法留学生，李昕蔚想要通过自己的行动为祖国加油。李昕蔚说：“奥运会期间，我和其他中国留学生一起穿汉服出行，吸引了许多外国友人的目光。我们每人特地选择了不同朝代的汉服，展现出中华文明深厚的文化积淀。在巴黎凯旋门，我们录制了视频，一起为中国奥运健儿加油，这件事让我感到很有意义。”

“还有一次，我们组织了‘掐丝珐琅’活动。”李昕蔚说，“‘掐丝珐琅’是一种将铜与珐琅结合，经过多道工序烧制而成的工艺品。工艺烦琐、复杂，是国家级非物质文化遗产之一。不过，我们的‘掐丝珐琅’制作活动为了方便更多人参与有所改良。”

李昕蔚介绍：“我们在玻璃托盘上先画出来图案，例如花、草，然后用铜丝根据图案‘掐’出形状，粘贴到玻璃托盘上，之后再填充颜色，最后形成一幅精美的作品。这次活动我们还结合了围炉煮茶，让大家在一个舒适的环境中品茶、聊天，得到了中法朋友的一致好评。”

社交媒体为展现活动提供了不少帮助，越来越多的人开始关注协会。李昕蔚说：“2024年是中法建交60周年，年初，中法企业合作举办了一个龙年灯会。受主办方邀请，我们协会去现场展示了手工——竹编灯。竹编灯是传统竹编工艺和花灯结合的产物，造型各异的竹编被暖色灯光照得通透，精致典雅。现场许多法国人很好奇，纷纷询问竹子如何被编出精美的形状，我们不仅讲解技巧，也讲了竹编悠久的历史故事。”

谈到未来规划，李昕蔚说：“法国是一个充满浪漫和艺术气息的国家。在国外的学习生活，让我对文化传播有了更深刻的体会，回国后，我能从积累的经验中继续发展、创新。同时，我们协会还将与更多志同道合的朋友一起，为中法文化交流注入新活力，让更多人爱上中国非遗。”

(责编：贾文婷、崔越)