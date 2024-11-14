亚太发展靠的是开放包容、取长补短、互通有无，而不是对立对抗、以邻为壑、“小院高墙”。这正是中国和秘鲁相距遥远却成为亲密伙伴的原因所在。

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。

两国高层互访频繁，经贸关系稳定发展，务实合作硕果累累，文化、科技、教育、旅游等领域交流密切。2008年11月，中秘建立战略伙伴关系。 2013年4月，两国关系提升为全面战略伙伴关系。

目前，两国建有外交部政治磋商、经济合作战略对话、经贸混合委员会、农业联合委员会、科技混合委员会等合作机制。事实证明，这些交流渠道和机制行之有效，为加深双方理解和互信、维护双边关系稳定、保持两国关系沿着正确轨道发展发挥了重要作用。

两国在地理上相距遥远，但在经济和贸易结构上高度互补，在文化上相互尊重相互借鉴，在各个领域成为密切合作的伙伴。中国是秘鲁第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国，秘鲁是中国在拉美的第四大贸易伙伴。2023年，双边贸易额达到376.9亿美元。中国的超大市场为秘鲁的农产品和矿产资源带来巨大商机。

中国和秘鲁于2009年签署了自由贸易协定，并于2019年签署了共建 “一带一路 ”倡议合作谅解备忘录。2018年启动的双边自贸协定升级谈判已基本完成。这些都为双方在基础设施、科技、通信、文化、旅游、数字经济、绿色转型等领域开展更加紧密、更富有成效的合作共赢奠定了坚实基础。

相知无远近，万里尚为邻。在中国，秘鲁被视为太平洋对岸的“邻居”。秘鲁是华人最早到达的拉美国家之一，也是华人聚居人数最多的拉美国家。目前，拥有中国血统的秘鲁人目前约占秘鲁总人口的十分之一。秘鲁人民亲切地把中国人称为“老乡”。今年5月，秘鲁宣布将每年2月1日定为“秘中友谊日”，表示对华人移民特殊贡献和价值的认可。

尽管世界风云变幻，双方在国际事务中相互理解，密切合作。应秘鲁共和国总统博鲁阿尔特邀请，中国领导人于11月13日至17日赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。此访将进一步夯实中秘政治互信，深化各领域务实合作，为双边关系注入新动力，推动中秘全面战略伙伴关系迈上新台阶，更好造福两国人民。

本文编译自《中国日报》11月13日社论

原文标题：Visit can help enhance Sino-Peruvian comprehensive strategic partnership

(责编：艾雯、崔越)