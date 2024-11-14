新华社巴库11月13日电（记者郭爽 赵冰）联合国环境规划署和联合国粮农组织12日联合发布的最新报告显示，一氧化二氮这种强效温室气体的排放量增长速度超过预期，正在加速气候变化，破坏臭氧层，危及《巴黎协定》的温控目标，并对公众健康构成严重威胁。

这份名为《全球一氧化二氮评估》的报告是在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）上发布的。报告说，一氧化二氮排放主要源于农业活动，是第三大温室气体，它使地球变暖的能力约为二氧化碳的270倍。

报告强调，需要立即采取行动，遏制一氧化二氮这种超级污染物对环境和健康的影响。如果不采取行动大幅减少一氧化二氮排放，就没有可行的途径实现《巴黎协定》提出的将全球升温幅度控制在1.5摄氏度内的目标。与此同时，采取积极行动减少一氧化二氮排放还将显著改善空气质量，有助于在2050年前防止全球多达2000万人因空气质量差而过早死亡。

报告还指出，一氧化二氮是当前排放到大气中的最主要的消耗臭氧层物质，积极应对一氧化二氮排放将有助于臭氧层的持续恢复，避免未来全球有大量人口暴露在有害的紫外线照射水平下。

联合国粮农组织气候变化、生物多样性和环境办公室主任卡韦·扎赫迪在一份公报中说，解决一氧化二氮排放对于确保可持续、包容和有韧性的农业至关重要，并有助于各国实现气候和粮食安全目标。正如该评估报告所指出的，减少一氧化二氮排放可以通过提高农业中氮肥利用效率和减少过度施氮肥来实现。

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