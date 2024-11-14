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2024中国—巴西文明交流互鉴论坛在里约热内卢举行

2024年11月14日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢11月13日电 （记者陈海琪、曹师韵）2024中国—巴西文明交流互鉴论坛当地时间11日在里约热内卢举行，中巴政、企、学、媒体、智库等各界代表100余人，围绕“推进中国式现代化与中巴战略合作新机遇”这一主题展开讨论，为促进中巴友好凝心聚力。

论坛举行了圆桌讨论。中国外文局美洲传播中心供图

论坛举行了圆桌讨论。中国外文局美洲传播中心供图

中方嘉宾在论坛上表示，中国式现代化为中巴携手构建命运共同体提供了新的契机。双方深化战略互信，密切战略对接，推进构建中巴命运共同体走深走实将会成为中巴关系发展的新动力。中巴应积极推进双方战略的对接，并以此为契机，锚定新目标，发掘新潜力，在巩固传统合作领域的同时，持续深化全方位的合作，为中巴关系发展注入新的动力。

巴西科技创新部科学研究与发展项目资助署创新司代表罗纳尔多·卡莫纳认为，巴中两国交往一直以和平为主线，这也是巴中战略合作的核心。近年来，巴中两国在科技方面的合作越来越多，地球资源卫星项目持续结出硕果。今年巴西将结束G20轮值主席国地位，但马上将迎来担任金砖机制主席国，巴中有更多的友好合作的机遇，同时也会为其他发展中国家创造更多的发展机会。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学法学院研究生院负责人西贝丽·卡内罗表示，巴中两国的合作为其他发展中国家合作树立了典范。巴西与中国有许多共识，特别是在可持续发展方面。在新能源、环境保护、新技术领域，两国也有很大的合作发展空间。巴西对中国式现代化非常有兴趣，希望借鉴中国的发展经验。两国要推动各个层面的交流，包括政府官员、大学教授、媒体等，通过交流经验可以促进更多新的合作。

巴西驻华大使高望通过视频参会，他表示，巴中克服了分歧，建立起了相互尊重、持续对话、在相互信任基础上开展多领域互利合作的牢固伙伴关系。基于信任，巴西和中国为两国共同发展以及两国人民福祉努力，为更公正、更平等、更具发展中国家代表性的国际秩序奋斗。相信未来两国可以建立一个更加稳固、多样和互利的巴中关系。

《今日中国》葡文版执行主编、法学教授埃万德罗·卡瓦略（高文勇）表示，中国的发展依靠人民，自力更生，而不是盲目照搬外国模式。中国已经证明，发展中国家实现现代化是可能的。巴西和中国之间有很多共同点，也有很多差异，双方要坚持友好合作，走出一条共同繁荣之路，这不仅将惠及两国人民，也将惠及全球南方国家。

论坛还发布了《今日中国》葡文版“纪念中巴建交50周年”专刊及葡文版纪录片《何以为帆——守护蓝色星球·企业在行动（拉美篇）》。

(责编：于洋、杨牧)

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