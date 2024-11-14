新华社北京11月13日电（记者董雪）外交部发言人林剑13日表示，中方愿以亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议为契机，以高质量发展和高水平对外开放为亚太伙伴创造更多机遇，携手构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，秘鲁政府高官日前表示，当前世界，单边主义和保护主义抬头，经济全球化面临挑战。中国积极引领亚太经合组织发展，是国际合作的重要倡导者、推动者、参与者。还有很多国家的政要和学者表示，亚太经济体应推动构建开放包容的世界经济，防止世界陷入分裂。中方对此有何评论？亚太经合组织领导人非正式会议即将举行，中方如何看待亚太高质量发展和经济一体化前景？

林剑表示，亚太是全球经济最具活力的地区，也是世界经济增长的重要引擎。地区人口占世界的三分之一，经济在全球占比超过六成，贸易占比近一半。根据国际货币基金组织测算，今年亚太经济增长率有望达到4.2%，远高于2.9%的全球经济增长率。

他表示，中国是亚太区域合作的动力源和推进器。中国是13个亚太经合组织经济体最大贸易伙伴，对亚太经济增长贡献率达64.2%，带动地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长。“我们积极推动建设中国－东盟自贸区，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》和共建‘一带一路’，申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，推动亚太开放合作。”

林剑表示，正是地区国家顺应和平发展时代潮流，反对集团对抗和零和博弈，亚太才能创造举世瞩目的“亚太奇迹”，成为全球发展稳定之锚。这一成果来之不易，值得各方倍加珍惜。

林剑说，中方愿以亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议为契机，继续坚持真正的多边主义和开放的区域主义，以高质量发展和高水平对外开放为亚太伙伴创造更多机遇，携手构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

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