人民网迪拜11月13日电 （记者管克江）近日，沙特媒体大臣萨勒曼·多萨里在启程访华之际接受人民网记者独家专访时表示，沙特与中国有着密切的经济文化联系，务实合作方兴未艾。希望双方加强包括媒体在内的各领域合作，促进共同发展振兴。

图为沙特媒体大臣萨勒曼·多萨里。沙特媒体部供图

沙特媒体部是沙特负责监管内容传播、促进对外交流、提升沙特国际形象、推动本国媒体行业发展的政府机构，直接向沙特国王负责。其前身为沙特文化和信息部，2018年更名为沙特媒体部。萨勒曼表示，这是他首次以媒体大臣身份访华。此前他曾三次访问中国，对中国的悠久历史、多元经济和快速发展的现代化印象深刻。“当前，中国人民正目标一致地坚定推动发展振兴。沙特人民也有着同样的愿景。”

萨勒曼表示，沙特“2030愿景”为沙特未来发展提出宏伟目标，致力于实现经济多元化和可持续发展，把沙特建设成为一个世界上重要的富有活力的国家。中国提出的共建“一带一路”倡议将亚洲、欧洲和非洲等地有力联结在一起，促进经济社会发展。共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”相互契合。他说：“中国是沙特实现‘2030愿景’的关键伙伴。沙中发展战略高度互补，未来前景广阔。”相信双方的务实合作将为两国人民乃至世界的稳定繁荣未来带来益处。

萨勒曼表示，实现“2030愿景”需要沙特各部门各行业付出巨大努力。沙特媒体部将致力于向各界发出沙特声音，推动媒体行业的创新发展。媒体在增进相互理解、推动文化交流和促进经济和谐方面发挥着重要作用。他表示，过去两年间，沙中知名媒体机构已启动内容及人才培养的双向战略合作，一些沙中产业投资合作项目落地并服务于沙特媒体产业的数字化转型，为接下来双边技术与信息融合发展夯实基础。他此次访问中国是沙中友好合作关系的见证，希望同中方加强在媒体领域的合作，促进沙中关系进一步深化。访问期间，他将同中国相关政府部门和机构展开深入交流，签署系列合作，并在中国启动一项沙特国家战略项目。

萨勒曼强调，沙特与中国有着紧密的经济文化联系。“中国是沙特至关重要的战略伙伴。我们热切希望借鉴中方在发展媒体和技术领域的经验，探讨合作机遇，促进文明对话。”2024年是沙特媒体转型年，沙方希望同中方建立更有力的媒体合作关系。

“沙中伙伴关系强劲而且全面，双方价值理念相近。”萨勒曼说。当前，建立在相互尊重和互利共赢基础上的关系日益牢固。相信随着沙中媒体领域的进一步友好合作，沙中各层级的关系将走得更深更实。

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