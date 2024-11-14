本报记者 李 明

近日，土耳其能源和自然资源部公布《2035年能源转型可再生能源战略》，计划在2035年实现120吉瓦的风能和太阳能装机容量。该部门在2025年预算提案中还提出到2025年年底，土耳其太阳能累计装机容量达到22.6吉瓦、风电达到14.8吉瓦、水电32.4吉瓦、地热4.9吉瓦，使可再生能源在电力生产中的占比提升至47.8%。

近年来，土耳其积极推动可再生能源发展，提高其在电力生产中的占比，助力保障能源安全和可持续发展。根据国际可再生能源署公布的数据，截至2023年年底，土耳其可再生能源总装机容量为58吉瓦，位列全球第十一位。可再生能源在其电力生产中的占比预计到2024年年底约为45%，略高于2023年的42.7%。目前，土耳其风能和太阳能装机容量约为30吉瓦，要实现10年内翻两番的目标，土耳其需每年至少增加7.5—8吉瓦的风能和太阳能装机容量，需要近800亿美元投资。

近年来，土耳其政府不断增加可再生能源装机容量，推进能源结构转型。2021年10月，土耳其批准《巴黎气候协定》，承诺在2053年实现净零排放。2023年，土耳其能源和自然资源部公布了“土耳其能源计划”，计划将全国发电装机容量从2020年的95.9吉瓦增加至2035年的189.7吉瓦，其中74.3%的新增装机容量为可再生能源。

除可再生能源外，土耳其还大力发展核电等清洁能源以改善能源结构，并逐步减少对天然气的依赖。土耳其是欧洲第四大天然气市场，天然气消费量超过500亿立方米，其中绝大部分依赖进口。

土耳其首座核电站阿库尤核电站位于土耳其南部梅尔辛省，其第一座反应堆将于2025年投入运营，预计2028年全面投入运营，届时该核电站年发电量将达350亿千瓦时，可满足土耳其10%的电力需求，每年可减少3000万吨碳排放量。未来，土耳其计划再建3座核电站。

近年来，中国和土耳其不断推进能源合作。2022年，中资企业在土直接投资额最大的项目阿达纳地区胡努特鲁电厂投入运营，项目采用“烟塔合一”二次循环冷却方案，使烟气排放浓度降低到欧盟标准以下。截至2023年年底，该电厂新增光伏发电46兆瓦，成为土耳其最大的混合电站项目。今年2月，哈尔滨电气国际工程有限公司与土耳其进步能源公司在安卡拉举行签约仪式，合作共建土耳其首个吉瓦级储能项目。项目预计总投资约4亿美元，计划于2025年1月在泰基尔达地区开工建设，2027年正式投产。该项目建成后电站储能系统功率可达250兆瓦，最大储量达到1吉瓦，将填补土耳其吉瓦级储能电站领域的空白，助力土耳其实现零排放目标。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)