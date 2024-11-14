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埃及获得“消除疟疾认证”

本报记者 黄培昭
2024年11月14日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，世界卫生组织正式宣布埃及获得“消除疟疾认证”。世卫组织称，这是埃及一项“真正的具有历史意义的成就”。长期以来，疟疾一直是威胁埃及民众健康的一大难题。为有效控制并最终消除疟疾，埃及政府采取了一系列有力的政策措施，取得显著成效。

　　根据世卫组织的指导方针并结合埃及本国实际情况，埃及政府制定了严格的疟疾防控策略，包括加强病例监测和报告、提高诊断准确性、阻断传播途径以及开展预防性治疗活动等。通过这些措施，埃及政府得以更快发现和控制疟疾传播。埃及政府还加大了对公共卫生体系的投入，包括加强基层医疗设施建设、培训更多医护人员等，提高了医疗服务在埃及全国的可及性和质量，并重点保障疟疾疫情多发的农村地区的医疗资源。

　　蚊虫是疟疾传播的主要途径。为此，埃及政府实施了大规模的蚊虫控制和消灭计划，包括在公共区域喷洒杀虫剂、清理街道污水积水、改善居民区环境卫生等措施，有效降低了蚊虫密度和疟疾传播风险。埃及政府还通过电视、广播、报纸、社交媒体等多种渠道向公众普及疟疾防控知识，提高公众的自我防护能力。

　　针对疟疾高发地区和弱势群体，埃及政府实施了精准帮扶政策，通过提供免费医疗服务、发放抗疟疾药物、改善生活环境等措施，帮助这些地区和群体降低疟疾发病率和死亡率。埃及政府还加快推动科技创新与研发，致力于开发更加高效、安全的疟疾防控技术和药物。同时，埃及政府加强与周边国家合作，共同打击跨境传播的蚊虫和监测疟疾病例。

　　世界卫生组织数据显示，埃及已连续多年未出现本土疟疾传播病例，且“已经证明有能力防止疟疾的再次传播”。埃及卫生部部长哈立德·加法尔表示，埃及政府将继续对疟疾和其他重点疾病保持警惕，通过保持高水平监测、诊断和治疗标准来保护民众健康。

　　（本报开罗电）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月14日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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