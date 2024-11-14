据新华社东京11月13日电 （记者李子越、杨智翔）以“新时代中日教育交流合作的新思维新场景”为主题的第十届中日教育交流会13日在东京举行，来自中日两国200余所高校、中等院校的代表就深化两国教育合作和人文交流等议题进行了探讨。

中国驻日本大使吴江浩在开幕式致辞中表示，教育交流在国家间的交往中发挥基础性作用，多年来中日各类别学校积极投入，培养大批人才，取得丰硕成果。希望双方通过今天的交流会谋划新的未来，为中日各领域合作不断提供新动力。

日本文部科学省高等教育局督学伊东阳子在致辞中说，在日留学生的40%左右来自中国，中国是日本最大的留学生来源国，赴华留学的日本学生也有很大规模，日中两国大学间签订的交流协议数量多达9000余个，促进学生交流对于增进两国互相理解、构筑稳定合作关系而言十分重要。

本届交流会设有“中日大学校长圆桌论坛”“中日基础教育论坛”和“教育交流赋能中日城乡可持续发展论坛”3个分论坛，与会代表围绕中日校际合作的创新与展望、数字化时代的中日人才培养等议题进行了探讨。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 17 版）

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