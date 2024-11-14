本报南宁11月13日电 （记者庞革平）记者13日从广西大学获悉：当地时间12日，在瑞士苏黎世举行的2024年度国际桥梁及结构工程协会（IABSE）颁奖典礼上，广西天峨龙滩特大桥摘得IABSE大型公路与铁路桥最高奖。

广西天峨龙滩特大桥由广西交通投资集团投资建设、中国工程院院士郑皆连及其团队和广西大学提供技术支持，广西交通设计集团设计，广西路桥集团承建，历经43个月建成，是国家交通运输行业重点科技项目。该大桥主桥为跨径600米的上承式劲性骨架混凝土拱桥，是目前世界上最大跨度劲性骨架混凝土拱桥，引领世界拱桥正式迈入600米级时代，实现世界拱桥发展史上的巨大跨越。2024年2月1日，天峨龙滩特大桥建成通车，该项目是西部陆海新通道上南丹县至天峨县高速公路的控制性工程，项目建成实现了广西县县通高速的历史性突破。

IABSE成立于1929年，是全球桥梁与结构工程领域最具影响力的国际组织之一，永久会址设在瑞士苏黎世。IABSE奖项代表着全球工程界的认可，展示了世界各地在桥梁和结构工程领域的最新成就，也反映了技术创新、环境保护和社会效益的结合。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 17 版）

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