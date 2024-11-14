周 兵

近日，欧盟“哥白尼海洋服务”计划发布的《海洋状况报告》显示，随着温室气体排放量增加，全球海洋正加速变暖。自2005年以来，其变暖速率翻了近一番，从0.58瓦特每平方米增至1.05瓦特每平方米。越来越多的研究指出，海洋变暖不仅会影响海洋及其中的生物，还会对地球气候系统产生影响，催生和加剧全球更频、更强的极端天气。

海洋约占地球表面的71%，可吸收约93%因温室效应产生的额外能量和约25%由人类活动排放到大气中的二氧化碳，是气候变化的重要调节器和稳定器。然而，有研究显示，2023年全球年平均海表温度、2000米以上海洋热含量、海洋层结、海洋温度的空间不均匀性，均是有现代仪器记录以来最高的一年。海洋变暖导致其稳定气候的功能正在不断弱化，仅今年以来全球多地就发生了多起飓风（台风）事件。

海洋变暖不仅会使飓风（台风）增强，还导致其登陆后衰减速度变慢、移动路径多变、持续时间更长，为极端天气事件增添了“燃料”。这是因为海洋表面温度上升加速了水汽蒸发，能够为热带气旋持续提供能量和水汽，飓风（台风）因而更持久、更具破坏力。飓风（台风）的路径也受到了海洋变暖的影响。研究发现，过去几十年来，大部分海域的台风活动范围都存在向两极移动的趋势，尤其是西北太平洋海域，台风的整体活动范围每10年平均向北移动约78±31公里。同时，台风达到生命周期中最大强度的平均位置也明显北移。从2018年的台风“温比亚”到2019年的台风“利奇马”，再到2020年的台风“巴威”“美莎克”“海神”，都是台风北上的突出表现。

海洋变暖还导致冰川和冰盖加速融化，海平面不断上升，使得（超）强台风—风暴潮增水更易形成灾害性水位，加剧洪涝灾害程度。赤道中东太平洋海表温度升高，形成厄尔尼诺事件，会引发全球或区域极端事件，如巴西干旱、澳大利亚高温热浪和森林野火等一系列气候异常。北极变暖，格陵兰海冰融化，则使得大西洋经向翻转流减弱，欧洲寒流暴风雪增强，“暖北极—冷欧亚”成为北半球中高纬冬季气候系统变化的最显著模态之一。

海洋是全球气候的稳定器，但一旦突破气候临界点，海洋变暖带来的气候影响将具有不可逆性。研究发现，即使全球停止排放温室气体，海洋也还将持续变暖相当长一段时间。由于过多的热量和能量使海洋变暖，温度的变化导致前所未有的级联效应，包括冰雪融化、海平面上升、海水膨胀、海洋热浪和海洋酸化。因此，必须全面审视海洋变暖的系统性危害。

愈发严重和频繁的全球极端天气正在向人类敲响警钟，国际社会应采取切实有效的行动，妥善应对和解决海洋变暖问题。联合国2020年《全球海洋科学报告》明确指出，海洋对于气候的许多调节作用正日益受到破坏。2021年，联合国教科文组织启动“海洋十年”倡议，呼吁全球各界为海洋可持续发展提供创新性解决方案。联合国秘书长古特雷斯表示，我们必须做出选择，是创造推动气候进步的临界点，还是冲向堕入气候灾难的临界点。为此，国际社会急需加强国际海洋保护和治理合作，减少温室气体排放；同时，要构建并完善监测预警和评估体系，提升海洋气候变化监测预测能力，增强公众对极端天气事件的风险防范和应急自救能力。

（作者为中国气象局气候服务首席专家）

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 17 版）

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