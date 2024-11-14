本报记者 白元琪 张志文 尚凯元

随着互联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等技术创新及社交媒体平台的快速发展，全球数字政务建设持续向前推进，许多国家电子政务水平获得显著提升。近年来，马来西亚、阿联酋、法国等国不断完善数字基础设施，加快推进智慧政府建设，以提升行政服务水平，为民众提供更便捷的公共服务。

马来西亚——

大数据分析技术赋能政务

今年年初，马来西亚推出中央数据库系统，旨在打通政府各部门之间的数据资源，通过人工智能技术准确定位并优化重复数据和冗杂流程，提高行政管理的透明度与工作效率。举例来说，在大数据分析技术赋能下，中央数据库系统使政府部门可以更精准地掌握弱势群体的收入和生活状况等信息，为优化补贴发放方式提供支持，确保援助资金能够真正惠及需要帮助的群体。

目前，马来西亚首都吉隆坡已构建起较为完备的数字化基础设施网络，汇聚了大量专业技术人才。该市充分利用一站式数字政务服务平台，确保各类政务事项“一网通办”，不断提升行政服务效率与便捷性。

2023年11月，马来西亚自然资源、环境和气候变化部在雪兰莪州启动了电子土地管理系统，这是马来西亚推进土地管理数字化转型的重要一步。该系统自2017年在吉隆坡试点实施以来，已逐步推广至霹雳州、布城等多地，为民众提供了更加高效便捷的土地管理服务。通过整合土地注册、收入管理、拍卖等多项功能，并与其他政府部门系统实现互联互通，电子土地管理系统极大简化了土地事务办理流程。

近年来，中国和马来西亚在数字科技创新领域的合作日趋紧密。2023年11月，马来西亚砂拉越州政府与中国企业蚂蚁数科签署合作协议，通过引入一站式移动开发平台、数字身份认证平台，进一步提升砂拉越州数字政务的开发效率、服务可靠性和用户体验。马来西亚通讯社报道称，此举将切实帮助砂拉越州政府实现“砂拉越数字经济蓝图2030”等战略。

阿联酋——

加强人工智能技术应用

不久前，阿联酋迪拜国际金融中心在“迪拜人工智能和Web3节”活动期间宣布，推出“人工智能许可证”和“人工智能即服务”两个平台，以加强人工智能技术在迪拜及中东地区的应用和发展。迪拜国际金融中心管理局首席执行官阿里夫·阿米里表示，“人工智能许可证”平台将吸引更多企业落户迪拜，而“人工智能即服务”平台将为企业提供评估、战略制定和实施人工智能解决方案的支持。

阿联酋政府重视推进电子政务和智慧政府建设。该国2013年提出“移动政府倡议”，加快推动政务数字化转型，以期实现无纸化办公和网上办公。为此，阿联酋政府建设了连接各酋长国政府的信息系统“联邦网络”，促进联邦内政府电子数据安全、高效流动。政府还开发了数字创新中心，推动相关机构开发政务移动应用程序。

阿联酋积极推进数字身份认证系统建设。2018年，阿联酋电信和数字政府管理局联合相关酋长国政府机构，推出“阿联酋通行证”应用程序。该国居民和游客只需使用手机号码注册，即可在相关移动应用程序中进行统一身份验证。据阿联酋电信和数字政府监管局局长马吉德介绍，“阿联酋通行证”的用户数量从2022年的460万大幅增加到2023年的720万。“阿联酋正专注于完善数字基础设施，加快数字化转型。”马吉德说。

积极应用人工智能技术是阿联酋推进智慧政府建设的一大亮点。该国在2017年启动了“阿联酋人工智能战略”，并任命首位人工智能国务部长，以加强人工智能技术研发和应用的顶层设计。2023年，阿联酋人工智能、数字经济和远程办公应用办公室发布了生成式人工智能技术应用指南，涵盖100个实际应用案例，并阐述生成式人工智能在传递政府信息、简化公众服务的巨大潜力，指导政府部门有效利用人工智能技术优势。

目前，阿联酋政府机构的移动应用程序广泛采用了生成式人工智能技术，向用户提供多语种服务和政策检索功能。在城市管理中，该应用程序使用人工智能技术进行交通流量监控、能耗分析、垃圾收集与处理监控等，以提升城市的管理效率、能源使用效率和可持续发展水平。阿联酋政府还面向政府公务员和私营部门员工开设人工智能培训项目，培育更多人工智能领域人才。

法国——

升级一站式行政服务平台

2023年，法国行政服务网站“法国公众服务”访问量达6.05亿次，创下该网站自2000年上线以来的最高纪录。作为一个几乎囊括所有日常公共服务的“一站式”平台，“法国公众服务”网站涉及居民生活的方方面面：办理各类证件和证明、申请各项补贴、了解最新政策、查找官方指南……该网站在简化行政手续、提升公共服务水平方面发挥了重要作用，是法国政务数字化转型的核心工具之一。

“法国公众服务”网站上线之初只是行政信息门户网站，用户下载表格后仍需打印并邮寄回相关部门。随着技术的发展和法国数字化战略的推进，“法国公众服务”网站不断提升其服务质量。过去10年间，通过一系列平台整合，法国政府借助该平台逐步实现公共服务全面数字化，并于2016年推出“连接法国”统一数字身份认证平台，允许用户通过一个账户访问不同的行政服务端口，大大简化了登录和验证过程。

打开“法国公众服务”网站，用户可以通过简洁的页面布局和清晰的导航指引，轻松找到所需的服务信息，例如“我要找工作”“我要生孩子”“我将退休”“我要去国外生活”等，一些子窗口下还会根据不同情形进一步分类。除了面向个人用户，该平台还设有专门的企业入口，简化了企业在创立、注册、税务申报、员工管理等方面的行政操作。企业还可以通过平台查询各类补贴方案并在线提交申请。

在2024年第八届公共转型跨部门会议上，法国政府为数字政务设定了新的发展目标，核心是在公共领域服务中融入人工智能技术。法国公共转型部相关负责人表示，围绕法国民众生活中的重要事项，简化行政手续是政府的优先任务之一。一大目标是打破各行政部门间的隔阂，通过组织变革、简化流程、提升信息质量、数字化任务管理和数据利用等，打造更加便捷高效、贴近民众的公共服务。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)