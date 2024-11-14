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中国藏学家交流团访问爱沙尼亚

2024年11月14日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社塔林11月13日电  （记者陈玉芬）由中国国务院新闻办公室组织的中国藏学家交流团10日至13日访问爱沙尼亚，与爱外交部官员、媒体记者和有关人士就新时代中国西藏发展成就，西藏各族人民共享教育、医疗、生态环境保护等发展成果进行了深入探讨交流。

　　交流团由西藏对外文化交流协会秘书长坦妮娅任团长，成员包括中国藏学研究中心、电子科技大学、《中国藏学》杂志的藏学专家学者等。

　　在与爱沙尼亚外交部人权与移民事务大使卡特琳·基维的座谈中，交流团专家介绍了中国西藏的基本情况，强调西藏民主改革以来，各族人民积极行使宪法和法律赋予的权利，平等发展，共享教育、医疗、生态环境保护等发展成果，都过上了好日子。针对基维提出的西藏藏语教学和宗教信仰自由问题，交流团均给予积极回应，侧面驳斥美国等西方国家和达赖集团长期以来涉藏的抹黑污蔑，帮助爱方树立对西藏的正确认知。

　　本月7日至10日，交流团已对拉脱维亚进行了访问。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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