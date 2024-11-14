本报记者 时元皓 高 石

巴西里约热内卢，瓜纳巴拉湾风平浪静，有着优良自然条件的里约港就坐落于此。日前，里约港的国际集装箱码头服务公司码头迎来了50多名参加2024中拉媒体合作论坛的媒体代表。

码头上，起重机不停吊起一个个集装箱，不时有货车在旁边来回穿梭，港口繁忙而又井然有序。岸边，停泊着一艘刚装载完货物、挂着中国国旗和香港特别行政区区旗的中远海运货轮。喷印着“上海振华重工”汉字的岸桥整齐排开。

据上海振华重工拉美区域总经理钱伟勇介绍，自1996年向巴西桑托斯港出口首台岸桥设备以来，振华重工已在巴西各大港口实现岸桥落地94台，轮胎式起重机200余台，各类大型散货装卸设备18台……“借助这些智能化且高效的岸桥设备，码头业务实现稳步增长。”钱伟勇说。

在现场，媒体代表们有的以岸桥为背景拍摄采访视频，有的拿出录音笔向工作人员提问，不少媒体代表纷纷向本报记者分享自己的见闻和感受。

“巴西从中国进口大量的消费品，也向中国出口大量的石油、天然气等，贸易联系紧密且互补优势明显。因此，港口、码头等基础设施显得尤为重要。”巴西中北部传媒集团记者拉妮利·罗德里格斯·维罗索说，中国企业提供的设备和技术实用、高效，“在自动化和智能化等领域，我们与中国有广阔的合作空间”。

“自动化设施对港口货物运输及开展对外贸易至关重要，这里的港口设施给我留下了深刻的印象。”洪都拉斯《人民权力报》副社长何塞·卡斯特拉尔表示，洪都拉斯是一个经济高度依赖国际贸易的国家，巴西和中国在这一领域的合作卓有成效，希望洪都拉斯在相关领域也能与中国开展合作。

“振华重工的设备和技术可以帮助里约港提升现代化水平，”巴西南方电视台总监卡洛斯·阿尔贝托表示，先进的装卸设备高效而环保，是巴中两国务实合作取得积极成果的体现。

据现场工作人员介绍，该码头是巴西第一个获得碳中和认证的码头。码头采用振华重工提供的5台全电动岸桥和4台全电动轮胎吊电动式装卸设备，超过50%的设备动力来自可再生能源。“码头在中企助力下实现碳中和的案例令人印象深刻，这种开创性的措施值得推广。”巴西Plurale杂志的环境记者费利佩·阿拉里佩说。

“中企为提高巴西港口现代化运营水平和促进绿色低碳发展作出了积极贡献。”在场的拉美国家媒体代表均对中企助力当地实现设备现代化升级、参与当地绿色发展等给予了肯定。他们纷纷表示，这样的合作案例值得拉美国家借鉴。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)