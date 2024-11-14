本报记者 杨 一

当地时间11月4日，人民日报记者和秘鲁记者前往由中国电建水电十一局承建的秘鲁拉利伯塔德大区哥伦比亚共和国学校进行联合采访。图为两国记者共同采访该学校校长。

水 源摄

当地时间11月11日，人民日报和秘鲁媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会在秘鲁首都利马举行。20余名来自人民日报和秘鲁《秘鲁人报》、《共和国报》、秘鲁国家电视台、秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心等媒体界、学术界代表就深化两国媒体合作与人文交流进行探讨。分享会开始前播放了根据此次联合采访制作的《携手同行》《哦，秘鲁原来是“邻居”》等视频。

今年5月，秘鲁国会表决通过法案，决定将每年2月1日定为秘中友谊日。这一法案的提出者——秘鲁国会议员、秘中友好小组主席古斯塔沃·科尔德罗在分享会上表示，通过形式多样的媒体报道和交流活动等，人民日报为推动拉中合作发挥了积极作用。秘中两国媒体通过联合采访、共同制作节目等形式增进交流互动、丰富报道内容，有效促进了两国民众相知相亲。

《秘鲁人报》社长费利克斯·帕斯和总编辑鲁道夫·埃斯皮纳尔都出席了分享会。帕斯曾多次访问中国，今年8月参加了在四川省成都市举行的2024“一带一路”媒体合作论坛。“《秘鲁人报》是秘鲁主流媒体之一，推动秘中媒体合作是我们的责任。”帕斯表示，秘中两国都致力于向世界呈现全面、真实的国家形象，期待更多高质量共建“一带一路”合作项目在秘鲁落地。

参与联合采访的秘鲁国家电视台记者瓦莱利亚·阿尔瓦说：“这次联合采访让我有机会深入了解秘中在高质量共建‘一带一路’框架下开展的合作，了解项目建设给当地民众生活带来的积极变化，让我深刻感受到两国人民之间的深厚情谊。”阿尔瓦期待未来有更多机会与中国媒体同行交流，增进彼此了解。

人民日报记者颜欢表示，联合采访为两国记者走近彼此、加深了解提供了机会。媒体应成为促进中秘高质量共建“一带一路”合作的重要纽带，为增进互信、凝聚共识作出贡献。

“媒体是中秘两国人民相知相亲的桥梁。”人民日报记者姜波说，两国媒体首次举行联合采访，是加强两国媒体合作迈出的重要一步。希望未来有更多机会将中秘高质量共建“一带一路”的故事分享给读者。

《秘鲁人报》记者布莱恩说，此次联合采访让他想起今年赴华参加中国国际新闻交流中心拉美媒体代表团的经历。无论在中国还是在秘鲁，这样的媒体交流都让他结识了更多中国朋友，希望有机会再去中国访问。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺祝贺两国媒体首次在秘成功举行联合采访。他表示：“秘中媒体合作拉近了两国民众的距离，相信这样的合作会让更多秘鲁年轻人了解中国的发展以及中国在全球经济中的重要性。”

秘鲁国立工程大学家庭农业科研中心教授阿莱航德罗·洛佩兹与两位同事一起参加分享会。他表示，通过参加本次活动，他了解到两国合作的最前沿信息，也希望通过人民日报接触更多中国科研机构，将更多、更好的秘鲁农产品介绍给中国消费者。

“秘鲁需要了解真实的中国，我非常希望两国在文化、教育等领域加强合作。”秘鲁天主教大学东方研究中心教授邓如朋曾任该校孔子学院首任外方院长10余年，他期待借助新媒体进一步推动两国文化交流，增进两国民心相通。

秘方嘉宾纷纷表达了再次举行联合采访、进一步加强合作的愿望，期待两国媒体在秘中人民之间架起交流之桥、合作之桥、友谊之桥。

（本报利马11月13日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 03 版）

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