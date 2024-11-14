本报记者 谢佳宁 颜 欢

“秘鲁和中国友谊源远流长，人民友好深入人心。”秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺近日在接受本报记者采访时表示，“秘鲁国立圣马科斯大学近年来与多所中国高校开展联合研究项目并取得成果，我们非常期待习近平主席此访推动秘中两国关系迈上新台阶。”

“早在400多年前，秘中人民就跨越大洋，拉开了双方交往的序幕。秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一。近年来，两国各领域交往更加频繁。”阿基诺说，秘中两国经济互补性强，在双方共同努力下，中国已连续10年成为秘鲁第一大贸易伙伴，秘鲁是中国在拉美第二大投资目的地，中资企业长期在秘鲁投资经营，为两国及两国人民带来实实在在的好处。

秘中高质量共建“一带一路”持续推进，大批双边合作重点项目涌现。“包括中国在内的亚洲市场是秘鲁等南美国家的重要出口目的地。随着钱凯港开港，南美洲和亚洲之间将拥有更便捷、更直接的通道，运输成本大幅下降，贸易总量有望大幅提升。”阿基诺说。

近年来，秘中两国人文交流亮点纷呈。据阿基诺介绍，目前，秘鲁有4所孔子学院，教学模式和课程都受到当地学生的欢迎。每年都有秘鲁学生赴华学习中文、了解中国文化，为赓续秘中友谊注入新生力量。

亚太经合组织建立领导人定期会议机制以来，有力促进了区域贸易和投资自由化便利化、经济技术发展和物资人员流动。阿基诺表示，尽管亚太地区经济体历史文化和发展阶段各不相同，但是过去几十年来妥善应对亚洲金融危机、国际金融危机等重大挑战，维护了亚太经济发展的良好势头。当前，各成员应加强合作，促进经济联动融通，加强相关区域经贸协定和发展战略对接，实现互利共赢。

“中国在推动地区发展中发挥着重要作用。”阿基诺表示，中国不断深化与地区伙伴的合作，坚持高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，积极拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。面对复杂多变的国际形势和保护主义抬头，各方更要维护好多边贸易体制。他提到，秘鲁政府多次参加进博会国家展，并曾担任主宾国，许多秘鲁中小企业因此获得新的发展机遇。

阿基诺表示，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，着眼于破解全球发展难题、弥补和平赤字和促进人类文明交流互鉴。“中国是世界经济增长的重要引擎，对全球经济增长贡献巨大。中国的发展有助于提升全球南方国家在国际事务中的代表性和发言权，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”

“我曾多次到访中国，中国发展之快令人印象深刻，秘鲁可以学习借鉴中国的发展经验。”阿基诺表示，中国正在加快发展新质生产力，新能源等新兴产业发展迅速。“中国领先的新能源技术是很多国家发展所需的，应该得到更多推广。秘鲁希望在能源、科技、学术等领域继续加强同中国的交流合作，秘中携手将为亚太地区发展作出更大贡献。”

（本报利马11月13日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 03 版）

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