本报记者 屈 佩 时元皓 陈海琪

在巴西上克鲁斯市的一处甘蔗田上方，由中国企业生产的植保无人机正在进行喷洒作业。

亚瑟·乔瓦尼摄

中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。应巴西总统卢拉邀请，习近平主席时隔5年再次访问巴西。习近平主席此访将进一步巩固双方政治互信，提升双边关系的战略性、创新性和引领性，加强两国发展战略对接，深化双方在全球热点问题上的战略沟通和协调，携手开启中巴关系下一个“黄金50年”。

建交50年来，中巴务实合作成果丰硕。巴西是中国在拉美地区最大直接投资目的国。中国连续15年成为巴西最大贸易伙伴，也是巴西第一个出口额超千亿美元的贸易伙伴。2023年中巴双边贸易额达1815.3亿美元，同比增长6.1%。两国正加快发展战略对接，在深化农业等传统领域合作基础上，打造能源转型、数字经济、低碳发展、智能制造等前沿领域更多合作增长点。

新理念新技术赋能农业发展

巴西圣保罗州塔纳比市郊区，大片的甘蔗田一望无际，嫩绿的幼苗生机勃发。

这里是圣保罗州最大的甘蔗合作社之一。今年，这家合作社的田间管理方式与往年大不相同——一架无人机缓缓飞行到甘蔗地上方，进行农药喷洒作业。

合作社负责人茱莉亚翻看甘蔗叶检查水敏纸上的雾滴分布，满意地点点头，对记者说：“自从引入了中国企业生产的无人机，我们的农药喷洒效率大幅提升。以往难以触达的区域现在也可以方便地进行管理。”

中巴均为农业大国，农业合作是两国合作中最扎实、最有活力的领域之一。中国农业农村部数据显示，2023年，巴西继续保持中国第一大主要农产品进口来源国地位，向中国出口农产品价值586.18亿美元，占中国农产品整体进口的24.85%。

中巴农业合作清单不断拉长。在刚刚闭幕的第七届进博会上，巴西大豆、咖啡、红酒等农产品受到欢迎；今年2月，中巴农业机械化合作示范项目在巴西阿波迪启动，第一批来自中国农机企业的31台（件）设备正式交付给巴西农村劳动者组织；2023年1月，中国首次散船进口巴西玉米，标志着巴西玉米输华走廊正式打通……

以新理念、新技术赋能农业发展，是中巴农业合作拓展的重点方向。今年5月，一艘万吨货轮从巴西巴卡雷纳港启航，历经一个多月的海上航行，最终抵达中国天津港，载着“零毁林和零植被破坏”巴西大豆来到中国市场。近年来，中巴不断深化可持续农业领域合作。中粮国际自2019年起，在巴西部分农场实施土地监测，绘制风险地图，构建“大豆可追溯体系”，有效遏制大豆生产中的毁林问题。“通过采取可持续的农业生产方式，我们不仅保护了自然环境，还提高了农产品的附加值。”巴西马托格罗索州北部农业经营者、“零毁林和零植被破坏”大豆供应商马科斯·卡马戈说。

绿色电力点亮千家万户

巴西东北部塞阿拉州的帕纳蒂光伏电站，44.6万个太阳能组件整齐排列。

这座总占地面积840公顷的光伏电站由中国国家电力投资集团有限公司巴西公司投资并主导建设，今年6月正式投产，每年能为35万多户当地家庭提供清洁能源。

近年来，巴西政府积极倡导能源绿色转型，清洁能源合作成为中巴合作热门领域。2017年和2019年，中国国家电网公司参与的美丽山一期、二期特高压输电项目先后建成投运，将巴西北部充沛的水电资源输送至人口稠密的东南部；2023年12月，中国国家电网公司成功中标巴西第三回直流特高压输电项目特许经营权，未来将把东北部的风能和太阳能等清洁能源输送至首都巴西利亚等地。

一座座绿色电站拔地而起，一条条电力“高速公路”跨越巴西广袤大地。巴西学者费利佩·加约托表示，巴西在水电开发方面拥有丰富经验，中国在光伏发电、风力发电及电力传输等领域发展领先，两国之间的合作对于促进全球可持续发展具有重要意义。

绿色电力点亮千家万户，绿色交通方式也在蓬勃发展。在圣保罗、里约热内卢等城市，越来越多中国品牌的电动大巴车和小汽车行驶在当地街道。巴西电动汽车协会最新公布的数据显示，今年前9个月，巴西共售出超过12万辆轻型电动汽车，同比增长113%。销量最高的10款车型中，中国品牌占据了8款。

位于巴西亚马孙州首府马瑙斯的比亚迪电池工厂，是巴西首个磷酸铁锂电池产品组装生产基地，也是比亚迪在巴西的第三家工厂。工厂于2020年正式投产，设计年产1000辆电动大巴所需电池模组。

“比亚迪在巴西建厂，实现电池的本地化组装生产，有助于促进绿色技术的推广与应用，推动巴西公交电动化进程，带动当地新能源技术发展。”工厂研发工程师威尔逊说。

新兴领域合作方兴未艾

11月8日凌晨3时50分，一架装载着来自速卖通、希音等跨境电商平台包裹的货运包机从中国香港飞来，降落在圣保罗机场货运停机坪。

机场海关监管仓内，安骏物流公司巴方经理丹尼斯正忙着安排接货。一台双层高速分拣机正对包裹进行扫描、称重、拍照与分拣。“巴中之间的跨境电商订单持续增长，现在每天接货量达到30个航空板位。”丹尼斯说。

巴西人口超过2亿，互联网用户数量增长迅速，电商市场潜力巨大。2023年，巴西零售电商收入达1857亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.25元人民币），线上消费者数量达8780万人。

速卖通在巴西大力推动海外仓建设；希音集团宣布未来几年在巴西投资7.5亿雷亚尔，与2000家制造商合作，打造本土化供应链；拼多多旗下跨境电商平台特姆凭借性价比优势，迅速提高市场占有率……中国电商平台纷纷加大在巴西市场投入，通过优化供应链、提高物流效率等方式，为消费者带来多样商品选择和优质购物体验。

两国合作也在数字基础设施建设、数字技术、智慧城市等领域不断拓展。华为在巴西亚马孙雨林地区部署了超过8000千米的光纤，解决了当地宽带建设滞后问题；中国电信巴西公司完成圣保罗市网络业务节点建设，为两国企业提供高质量网络服务；TCL在马瑙斯市建立起电视机数字化生产线，智能制造助力提升生产效率；中国中车长春轨道客车公司在里约热内卢成立中巴智慧城市科技与文化交流中心……

巴西巴伊亚州社会经济研究院院长若泽·阿卡西奥表示，巴中合作已拓展到多个领域，双方越来越紧密的经济联系让两国民众受益匪浅。巴方希望充分利用中国扩大高水平对外开放带来的机遇，进一步推动两国务实合作稳步发展。

以庆祝两国建交50周年为契机，中巴发掘新潜力，持续深化全方位合作，切实造福两国人民。“巴中关系拥有继续多元化发展的潜力，特别是在数字经济、可再生能源和可持续发展等新兴领域。”巴西外长维埃拉表示，通过继续携手合作，巴中不仅将进一步加强双边友好关系和相互尊重，还将为建设一个更加公正、和平与繁荣的世界作出贡献。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)