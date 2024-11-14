本报里约热内卢11月12日电 （记者许海林、曹师韵、陈海琪）《摆脱贫困》葡萄牙文版首发式暨中巴治国理政研讨会12日在巴西里约热内卢举行。与会人士认为，中巴加强减贫脱贫和治国理政经验交流，共同探索符合本国国情的现代化发展之路，对两国携手开启中巴关系下一个“黄金50年”具有积极意义。

首发式上，中巴两国嘉宾共同为《摆脱贫困》葡萄牙文版新书揭幕。首发式后，两国专家学者围绕中巴治国理政经验进行了交流研讨。

活动主办方表示，《摆脱贫困》一书记录了习近平主席关于消除贫困、地方治理、改革发展等方面的观点论述，蕴含着中国式现代化的思想理念，体现了人民至上的价值取向、改革创新的内生动力、独立自主的道路选择和合作共赢的人类情怀，相信能够为中巴两国加强包括减贫脱贫和现代化发展在内的各领域交流合作带来新的精神鼓舞和实践启迪。

巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长奥斯马尔·茹尼奥尔表示，30多年前，习近平主席在贫困地区工作时，带领当地群众找到了一条抗击贫困的道路。在世界处于动荡变革期的今天，《摆脱贫困》更显其重要价值。习近平主席在书中分享了对国家治理和社会发展的深刻见解，帮助我们更好地探讨减除贫困、实现可持续发展的新方式。

《摆脱贫困》葡萄牙文版译者、巴西瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略谈及翻译心得时指出，在中国脱贫攻坚的伟大实践中，文化引领尤显重要，以中华优秀传统文化为代表的中国智慧贯穿于习近平主席的治国理政思想。

巴西—中国友好协会会长恩里克·达诺布雷加认为，《摆脱贫困》论述的中国经验证明，只有以坚定不移的政治意志和艰苦卓绝的政策实践，才有可能摆脱贫困。这部著作不仅是对中国摆脱贫困实践的思考，更是对世界发出的行动号召，鼓舞我们在减贫脱贫方面贡献更大力量。

《摆脱贫困》葡萄牙文版由外文出版社、福建人民出版社和巴西孔特拉庞托出版社共同翻译出版。此前，《摆脱贫困》已相继推出英文、法文、西班牙文、西里尔蒙古文、豪萨文、斯瓦希里文、乌兹别克文、老挝文版。

活动由国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻巴西使领馆和卢拉学会等巴方机构共同主办承办。中巴各界人士近300人出席活动。

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 01 版）

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