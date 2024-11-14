本报记者 贾平凡

秘鲁钱凯港码头操作区。

新华社记者 李木子摄

在巴西累西腓，人们在春节庆祝活动上展示自己制作的龙头。

新华社记者 王天聪摄

作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美地区是共建“一带一路”倡议的重要参与方。近年来，中拉在共建“一带一路”框架下的合作取得了瞩目成就。中国与拉美共建“一带一路”有力促进了中拉关系的发展，已成为推动构建中拉命运共同体的重要纽带。专家分析认为，在共建“一带一路”倡议的助推下，新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系将持续深化，跨越太平洋的友好合作之路将越走越宽广。

树立南南合作典范

秘鲁钱凯港、阿根廷“基塞”水电站、智利5号公路塔奇段、巴拿马阿玛多尔会展中心、巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目……从空中俯瞰，一个个中拉共建“一带一路”项目，像一颗颗璀璨夺目的明珠，点缀在广袤的拉美大地上。

哥伦比亚首都地铁一号线让波哥大市民实现“地铁梦”；牙买加第一条现代化高速公路使该国南北海岸间行车时间从2小时减少到45分钟；阿根廷赫利俄斯风电项目群完成整体移交，为36万户居民提供清洁电力；古巴马里埃尔太阳能光伏电站、西罗·雷东多生物质发电站助力该国能源保障和可持续发展；中国—玻利维亚卫星合作覆盖75万移动用户，让50万家庭免费看上电视……共建“一带一路”项目给拉美民众带来了实实在在的好处。

秘鲁圣马科斯国立大学亚洲研究中心研究员玛利亚·奥斯特罗说，通过共建“一带一路”，包括秘鲁在内的多个拉美国家基础设施得到明显改善，对外贸易竞争力有效提升，新能源转型优势突出。

自2017年以来，中拉合作在“五通”领域均取得积极进展，树立了南南合作的典范。

值得一提的是，中国已与智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜等5个拉美国家签署自贸协定。随着中拉高质量共建“一带一路”深入推进，中拉“跨半球”交往更加便利，越来越多拉美和加勒比国家从中国市场中发现更多机遇、获得更大发展。

帮助解决发展难题

近年来，越来越多拉美国家加入高质量共建“一带一路”中，支持并参与全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手构建中拉命运共同体。

“近年来，在元首外交的引领下，中拉政府间合作不断加强，政治互信持续深化，双方积极构建多层次、多领域的政策沟通与交流机制。”中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营表示，在中拉关系“五位一体”新格局和“1+3+6”合作新框架的指引下，中拉论坛机制及其框架下的多个分论坛对推进中拉共建“一带一路”发挥重要作用。

2017年5月，拉美地区被正式纳入“一带一路”合作框架。同年11月，巴拿马成为首个加入共建“一带一路”倡议的拉美国家。截至目前，已有22个拉美地区国家与中国签署共建“一带一路”合作文件。

宋均营说，中拉合作的宽度、广度和深度不断延伸。中拉共建“一带一路”在拉美既有旗舰性的大项目，也有一些小而美的项目，给拉美人民带去了实实在在的福祉。此外，在共建“一带一路”合作的框架下，中拉合作领域也得到拓展。除了原来传统的经贸合作、基础设施、工程承包，逐渐拓展到新能源项目、数字经济、人工智能、高端制造业、科技创新等领域的合作，还有治国理政方面的交流等。

“在共建‘一带一路’的务实合作中，中拉双方有高度的互补性，可以实现互利共赢。”宋均营说，近年来，拉美国家生产的大宗初级产品大量出口中国，满足了中国快速增长的消费市场需求。而中国在基础设施、制造业、新能源、数字技术等领域有技术及产能优势，能够在推动国内经济高质量发展的同时，通过共建“一带一路”为拉美国家的经济转型与再工业化提供支持。拉美地区是发展中国家较为集中的区域，在诸多领域发展潜力巨大，共建“一带一路”倡议为拉美方面补齐短板、解决问题带来了新机遇。

阿根廷国立拉普拉塔大学中国研究中心研究员塞瓦斯蒂亚·舒尔茨表示，很多拉美国家已经意识到，参与共建“一带一路”能够推动它们解决发展中遇到的问题，实现更加包容、协调、全面和可持续的增长。

合作领域不断拓展

在共建“一带一路”框架下，中国利用自身发展优势积极改善拉美国家民生的同时，也拉近双方民心距离，夯实友好基础。

近年来，中拉在文化、教育、旅游、卫生、科研、媒体、民间交往等领域广泛开展合作。中拉文化交流年、“未来之桥”中拉青年领导人培训计划、“中拉科技伙伴计划”、中国—拉丁美洲新闻交流中心记者团、中拉文明对话论坛等项目和活动有序推进。不少拉美国家出现了“汉语热”和“中国热”。中国传统节日越来越为拉美民众熟知，春节成为巴拿马的全国性节日和巴西累西腓市的官方节日。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，共建“一带一路”倡议在拉美地区扎实推进惠及当地民众，中国文化与理念日益为拉美国家民众所认识和理解，良好的民间互动促进民心相通，进一步推动中拉关系发展。

在共建“一带一路”倡议推动下，中拉多方位合作日益密切，多领域交流更加热络，中拉命运共同体建设不断取得新成果。

舒尔茨认为，共建“一带一路”倡议是中国提出的建立新型国际关系的一部分，与中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等高度契合，也是中国推动构建人类命运共同体的一部分。

古巴国际政策研究中心研究员卢维斯雷·冈萨雷斯表示，共建“一带一路”倡议在国际合作中有着举足轻重的影响力。在这一框架下，拉美和加勒比地区各国有机会与中国建立更紧密的双边关系，在可再生能源、医疗卫生、生物科技、文化交流等领域实现更精准的合作。

阿根廷国家科学技术研究委员会助理研究员贡萨洛·吉吉诺表示，中国积极通过共建“一带一路”、金砖合作等机制和平台，帮助发展中国家提升科学技术水平，通过“南南合作”努力弥合南北发展鸿沟，这对21世纪共同应对气候变化、能源转型等全球挑战具有重要意义。

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