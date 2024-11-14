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中拉系列文化交流活动在秘鲁和巴西举行

2024年11月14日02:40 | 来源：新华网
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新华社圣保罗11月13日电 综合新华社驻外记者报道：中拉系列文化交流活动近日在秘鲁和巴西举行。丰富多彩的文化活动深化文明交流互鉴，增进中拉民心相通。

6日，2024中拉文明对话在秘鲁首都利马举行。来自中国和秘鲁、阿根廷等10余个拉美国家的150余名政要、专家学者及工商界人士等，围绕论坛主题“文明传承与现代化发展”进行研讨交流，为中拉加强文明交流互鉴与传承发展、携手同行现代化之路提供智力支持、探索合作路径。

同日，秘鲁“中国时段”暨“中国视听展播月”启动仪式在利马举行。此次秘鲁“中国时段”的签约和启动，是在拉美国家开通的第四个“电视中国剧场”，将为广大秘鲁观众带来《三体》《山海情》《玫瑰的故事》等数十部中国优秀视听节目。当天，活动现场举行了《三体》西语版拉美地区首发仪式和《三体》配音秀展示、《鸟瞰新重庆》国际版首发式，以及“光影新重庆”影像展等系列活动。

11日，《美丽中国 美丽巴西》画册首发式暨图片展开幕式在巴西里约热内卢举行。该画册及图片展以“不以山海为远 中国巴西携手前行”为主线，通过“岁月悠悠 山河远阔”“人文荟萃 文明交响”“砥砺前行 互鉴共进”“跨越山海 同谱新篇”四部分，集中展示中国与巴西两国的自然风光、历史文化、经贸往来、人文交流、合作成果等内容。

12日，“中巴青年故事会”在巴西圣保罗大学举办，200余名巴西圣保罗大学师生和各界人士就深化中巴人文交流展开热烈讨论。当天，圣保罗大学还举办了“巴西青年看中国”优秀作品展映。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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