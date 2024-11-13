人民网曼谷11月13日电 （记者简承渊）吉隆坡消息：11月9日至10日，由吉隆坡中国文化中心主办的第三届“中华文化全国行”走进了拥有一百多年历史的华人渔村小岛——雪兰莪州吉胆岛。为期2天的文化行活动，受到中国驻马来西亚大使馆、雪兰莪州教育厅及当地学校的大力支持，来自当地的华联华小、竞智华小和五条港新民华小的近300名师生参加了活动。

第三届“中华文化全国行”雪兰莪州吉胆岛全体嘉宾与三校师生合照。主办方供图

两天的文化行活动内容涵盖书法、水墨画、捏面人、剪纸、茶艺、扯铃等丰富的文化体验，此外还有少林武术和儿童戏剧的互动教学，为孩子们打开了认知中华传统文化的一扇窗口。

剪纸教学。主办方供图

捏面人教学。主办方供图

少林武术教学。主办方供图

“通过此次活动，学生们能够更深刻地体会中华文化的独特魅力，未来也将成为文化的传播者与守护者，为中马两国文化交流贡献力量。”雪兰莪州教育厅华小助理厅长李碧凤督学表示，雪兰莪州与中华文化有着深厚的历史联系，中华文化在本地蓬勃发展，与其他文化相互交融、共同繁荣，这种文化的多样性正是社会和谐与进步的重要基础。

书法教学。主办方供图

吉隆坡中国文化中心主任韩宁指出，尽管中国和马来西亚相隔千山万水，但两国人民始终心相连、情相系，共同守护中华文化和华文教育的精神家园和文化根基。“此次中华文化全国行走进吉胆岛，既是一次重走百多年前华人先贤之路，更是一次非常有意义的文化体验和文化传承之旅。”

水墨画教学。主办方供图

华联华小董事长王睦端认为只要通过亲身实践、近距离接触，孩子们一定会感受到中华文化背后所蕴含的智慧与美感，长大以后会更好理解中华文化的博大精深和深刻内涵。华联华小校长杨建元强调，在全球化的背景下，文化传承尤为重要。“我们生活在一个多元文化交融的环境中，中华文化的独特魅力需要我们珍惜与弘扬。此次活动为岛上的每一位学生提供了难得的学习与成长机会，帮助他们加深对自身文化的理解。”

在工作坊导师的指导下，三校200余名学生共同完成了一幅长达80尺的水墨画作。主办方供图

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