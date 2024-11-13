人民网北京11月13日电 （王婧、杨春燕、舒克里）11月12日，马来西亚美食节在北京举行。马来西亚驻华大使诺曼在媒体见面会中表示，美食是马中文化交流最好的纽带，此次美食节准备了超30种马来西亚各州的代表美食，希望能向中国社会介绍马来西亚的饮食文化。

马来西亚驻华大使诺曼在11月12日召开的记者见面会上回答记者提问。人民网 王婧摄

在11月12日举行的马来西亚美食节上，马来西亚驻华大使诺曼（右）向文莱驻华大使拉赫玛尼（中）和印尼驻华大使周浩黎（左）介绍马来西亚菜肴。人民网 王婧摄

诺曼认为，当前马中两国关系的发展已达新高。长久以来，两国领导人坚持坦诚互信，开展互利合作，共同克服挑战，使得马中双边关系保持良好的发展势头，双边往来愈加密切。“中国已经连续十五年成为马来西亚第一大贸易伙伴。我相信，等今年结束，中国将连续16年保持马来西亚最大贸易伙伴地位。”诺曼说道。

明年，马来西亚将担任东盟轮值主席国。诺曼表示，马来西亚将进一步促进中国与马来西亚，中国与东盟之间的人文交流。“此次美食节收到了良好的反响，我们明年计划继续举办美食节。”同时，诺曼还表示，未来马来西亚驻华大使馆将策划多样的文化交流活动，如电影放映和艺术展演等。

马来西亚美食节现场准备的美食。人民网 王婧摄

马来西亚美食节现场准备的美食。人民网 杨春燕摄

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