人民网里约热内卢11月13日电 （记者车斌、张志文）11月11日，《美丽中国 美丽巴西》画册首发式暨图片展开幕式在巴西里约热内卢举行，两国各界人士150余人出席活动。

图为当地观众在图片展现场欣赏作品。人民网记者 张志文摄

《美丽中国 美丽巴西》画册以“不以山海为远 中国巴西携手前行”为主题，精选了百余幅精美摄影作品，集中展示中国与巴西两国的自然风光、历史文化、经贸往来、人文交流、合作成果等。

中国驻巴西大使祝青桥、巴西驻华大使高望为画册撰写序言。

中国外文局总编辑高岸明表示，《美丽中国 美丽巴西》画册和展览中的每一幅作品，都承载着中巴两国人民的深情厚谊和共同记忆。这些作品不仅展现了两国丰富多彩的自然风光和人文景观，也展示了两国人民对美好生活的向往和追求，体现了我们共同致力于促进世界文明多样性和共同发展的坚定信念。

巴西里约热内卢州议会第二副主席蒂娅·茹表示，巴西和中国的友谊自建交以来不断加强，在经济、文化和教育等领域取得了显著成就。在这一进程中，文化交流发挥了至关重要的作用。希望两国间的合作继续在经济、科技和文化等领域开花结果。

此次活动由中国国务院新闻办公室、中国驻巴西大使馆、巴西驻华大使馆、中国驻里约热内卢总领馆、巴西文化部指导，中国外文局、里约热内卢州议会主办，中国外文局人民画报社、里约热内卢天主教大学等单位承办。

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