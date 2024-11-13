新华社联合国11月12日电 中国常驻联合国代表傅聪12日在安理会加沙粮食安全问题会议上表示，加沙地带的人道局势正迅速恶化。他呼吁以色列停止军事行动，取消人为设限，同联合国等机构开展全面合作，切实缓解当地人道灾难。

傅聪表示，人道问题不能政治化，饥饿不能武器化，这是国际人道法规定的基本底线。然而在持续13个月的冲突中，平民基本需求被反复剥夺。粮农组织最新报告发出警告，加沙地带人道物资准入降到了历史最低水平，人道局势十分严峻。

傅聪说，在过去一年里，以色列持续对加沙地带狂轰滥炸，袭击医院、学校、难民营，切断食品、药品和燃料供应，反复大规模强迫转移平民，造成了前所未有的人道灾难和破坏。

傅聪指出，扩大对加沙地带的人道救援，最大挑战不是人道物资供应不足，而是人道准入受人为限制。国际社会向加沙地带援助了大量物资，只能在过境点外排起长队等待。我们敦促以色列立即开放全部过境点，切实消除人道物资进入加沙地带全境的障碍。

傅聪强调，加沙地带一再面临人道困境，并不是因为人道机构的努力不够，而是人道行动遭到重重设障。我们呼吁以色列同联合国等人道机构开展全面合作，保障人道机构的安全和便利。以色列议会通过法案关闭联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处，这将切断加沙地带民众赖以生存的生命线。中方再次谴责任何打压和限制工程处的做法，有关法案必须停止实施、尽快撤销。

傅聪强调，立即在加沙地带实现持久停火、尽快推动落实“两国方案”，是结束冲突、恢复和平的根本出路。中方呼吁以色列听取国际社会呼声，停止在加沙地带的军事行动，停止对黎巴嫩等其他国家的侵犯。

(责编：刘叶婷、张悦)