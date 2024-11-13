新华社巴库11月12日电（记者郭爽 彭培根）联合国难民署12日发布首份气候报告。报告指出，全球1.2亿被迫流离失所者中，约9000万人目前生活在受气候变化影响严重的国家，其中有一半的人生活在同时受到冲突和严重气候灾害影响的地方。

这份名为《无处可逃：在气候、冲突和流离失所的前线》的报告在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）期间发布。报告由联合国难民署与13个专业组织、研究机构和难民领导的团体合作发布，探讨了气候与流离失所之间的相互关系和当前气候融资的缺口等。

报告指出，被迫逃离战争、暴力和迫害的人们越来越多地发现自己正处于全球气候危机的前线，面临致命威胁，但却没有用于适应危机的资金和支持。报告警告说，到2040年，面临极端气候灾害的国家预计将从3个增加到65个，其中绝大多数是接纳了流离失所者的国家。

联合国难民署高级专员菲利波·格兰迪当天在接受新华社记者专访时指出，气候变化和流离失所之间的关系是真实的，在很多情况下，气候变化、冲突和流离失所相互作用，不能再简单采取传统的人道主义应对措施，必须将气候行动、气候因素纳入考量，而目前的主要挑战是气候行动远远不够。

联合国难民署在COP29上呼吁增加气候资金，以惠及那些最需要帮助的人们。报告强调，气候资金未能惠及脆弱国家和饱受战争摧残国家的难民、接纳社区和其他相关者，因此他们适应气候变化影响的能力正在迅速下降。目前，极其脆弱的国家每人每年只能获得大约2美元的气候适应资金，与非脆弱国家每人每年161美元的资金相比，这个差距是惊人的。

格兰迪在一份声明中指出：“解决方案触手可及，但我们需要立刻采取行动。如果缺乏足够的资源和支持，受影响的人们将难以摆脱困境。”

(责编：刘叶婷、张悦)