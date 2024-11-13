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“共筑新时代全天候中非命运共同体”研讨会在埃塞成功举行

2024年11月13日11:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗11月12日电 （记者黄培昭）“共筑新时代全天候中非命运共同体”研讨会日前在埃塞首都亚的斯亚贝巴举行，研讨会由中国驻非盟使团和非洲知名智库联合主办，中国驻非盟使团大使胡长春，非盟经济社会文化理事会主席布达利，非盟常驻代表委员会主席弗阿，非盟机构代表、多国使节、外交官及智库学者等约150人参会。

胡长春在致辞中表示，中非合作论坛北京峰会取得了令人瞩目的丰硕成果。中国愿同非盟及非洲国家共同努力，积极落实峰会成果，携手推进现代化，共筑新时代全天候中非命运共同体。他指出，中国愿同非方一道，以落实此次峰会重要共识为主线，加强治国理政经验交流，既授人以鱼，更授人以渔，帮助非洲国家探索适合本国国情的现代化道路。

与会嘉宾围绕治国理政、工业化和农业现代化、和平安全、高质量共建“一带一路”四个议题，就如何落实峰会成果、更好造福中非人民进行深入交流。

埃塞全国对话和解委员会委员尤斯纳致辞时表示：“中国的和平安全就是非洲的和平安全。对于中国在非洲的可持续和弹性投资，必须有可持续的和平与安全，以便双方都能从投资中受益。“

非洲疾控中心负责人施鲁马昵在发言中强调：“我们赞赏中国国家主席习近平提出的与非洲建立高水平、互利的伙伴关系的承诺。从向最不发达国家扩大零关税待遇，到在整个非洲大陆创造就业机会，这种投资不仅促进了经济增长，而且为几代人的可持续健康创造了所需的基础。”

(责编：于洋、杨牧)

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