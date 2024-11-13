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中国代表：国际社会帮助苏丹寻找综合持久的解决框架迫在眉睫

2024年11月13日11:14 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月12日电　中国常驻联合国代表傅聪12日在安理会苏丹问题公开会上表示，苏丹战火仍在延宕，平民是冲突首当其冲的受害者。国际社会帮助苏丹寻找一个综合、持久的解决框架迫在眉睫。中方认为，各方应在四个方面重点作出努力。

　　要推动持久停火。目前，苏丹全境18个州有15个州受到战火波及，近2.5万人在冲突中死亡。必须立即实现停火，才能阻止战火继续吞噬生命，才能防止苏丹遭受更大浩劫。我们呼吁冲突双方停止敌对行动，全面落实《吉达宣言》中就保护平民所作承诺，保护民用基础设施，不应逾越国际人道法这一底线。

　　要加强人道援助。持续的战争和严重的自然灾害使苏丹基础设施严重损毁，教育、医疗、卫生等系统濒临崩溃，民众饱受饥饿和疾病之苦。必须持续加大国际关注，筹措更多人道援助资金；必须同苏丹政府共同努力，确保援助物资抵达需要的人手中。中方欢迎苏丹政府为促进人道准入所作努力，支持安理会同苏丹政府协商，继续开放人道物资过境点。

　　要推进和平谈判。我们呼吁冲突双方以人民为重，重回谈判桌，通过对话找到实现持久停火的政治解决方案。非盟等地区组织正加大斡旋，这是积极势头。国际社会应同非盟一道，推动冲突双方和平谈判，建立涵盖各利益攸关方的对话框架，尽快找到切合苏丹实际的可持续和平之路。在此过程中，各方必须尊重苏丹的主权、独立和领土完整，必须确保苏丹人民居于和平进程的主导地位。

　　要防止危机外溢。持续冲突导致近300万苏丹难民逃往邻国，武器非法流散等问题日益突出，让本就脆弱的非洲之角局势更加动荡。我们支持地区国家和组织秉持安全共同体意识，共同加强边境管理和武器管控，在维护安全和人道援助方面加大协调。国际社会在关注苏丹危机本身的同时，亦需对整个地区安全加大关注和投入，帮助地区国家有效应对难民危机和安全冲击，维护地区持久和平稳定。

(责编：刘叶婷、张悦)

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