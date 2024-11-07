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热点问答丨以色列战时换“帅”发生了什么？

2024年11月07日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷11月6日电　热点问答｜以色列战时换“帅”发生了什么？

　　新华社记者王卓伦　冯国芮　陈君清

　　以色列总理内塔尼亚胡5日晚发表视频声明说，他已解除国防部长加兰特的职务。战时换“帅”，引起外界高度关注。内塔尼亚胡如何解释这一举动？以色列国内有什么反应？后续有何影响？

　　这张10月26日发布的照片显示，在对伊朗袭击期间，以色列总理内塔尼亚胡（中左）、时任国防部长加兰特（中右）以及国防军高级指挥人员坐在位于特拉维夫的国防军总部内。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

　　缘何解职

　　这不是加兰特第一次被解除防长职务。去年3月，加兰特因反对内塔尼亚胡强推的司法改革遭解职。但两周后，迫于民众抗议压力，解职令被收回。以高层在作战方面早有分歧，此次加兰特被解职让内部矛盾进一步公开化。

　　内塔尼亚胡5日晚在视频声明中表示，新一轮巴以冲突以来，他和加兰特进行了“富有成效”的合作，但近几个月两人在战略问题上出现重大分歧。他说，分歧不仅以“不可接受的方式”公开，而且还传到了以色列的敌人那里， 敌人因此“获得了巨大的利益”。

　　内塔尼亚胡说，他和加兰特之间的信任问题让当前的工作关系无法继续，并宣布由外长卡茨接任国防部长。

　　卡茨被任命为防长后在社交媒体上表示，将优先考虑把加沙地带的以色列被扣押人员带回家。

　　国内反应

　　此次加兰特遭解职，正值以军多线持续作战、盟友美国忙于大选之际。以色列反对党领袖、前总理拉皮德斥责内塔尼亚胡“在战争期间解除加兰特职务是疯狂行为”。以总统赫尔佐格表示，内塔尼亚胡在做“以色列现在最不需要做的事”。

　　加兰特被解职后，以色列多地民众举行抗议，部分高速公路路段被封堵。抗议者反对解除加兰特职务，呼吁以政府尽快把以色列被扣押人员带回家。

　　在位于耶路撒冷的以色列总理府门前，记者看到大量民众聚集，高声呼喊，表达对内塔尼亚胡的不满。另据媒体报道，在以国防部所在地特拉维夫，数千名抗议者涌入市中心，交通要道一度瘫痪。

　　以色列警方5日表示，在耶路撒冷、海法等地逮捕多人。

　　一些以色列民众对新华社记者说，内塔尼亚胡正利用当前的“战争状态”为其自身政治目的服务。解除加兰特职务，是为了自己能继续掌权，拥有更多对军队和当前以方作战方略的控制权。

　　11月5日，巴勒斯坦民众从加沙地带北部拜特拉希亚镇逃到加沙城。据巴勒斯坦通讯社5日报道，以色列军队4日夜间至5日凌晨轰炸加沙地带北部一栋房屋，造成至少25人死亡，其中包括13名儿童。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

　　特拉维夫市民阿隆说：“我们非常愤怒。内塔尼亚胡没有任何理由做这样的事情。我们对这场战争感到非常疲惫，希望它尽快结束。”

　　后续影响

　　《以色列时报》分析指出，与作战经验丰富的加兰特相比，卡茨的军事履历非常单薄，担任防长后，可能会更加服从内塔尼亚胡的意图。

　　加兰特被解职后在新闻发布会上说，他与内塔尼亚胡存在三大主要分歧：一是极端正统派犹太教徒是否应免服兵役；二是要不要尽快达成停火协议，让被扣押在加沙地带的以色列人获释；三是要不要针对去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列一事展开内部调查，以查明在政治和军事上的失误。

　　长期以来，以色列极端正统派犹太神学院的学生能免服兵役。内塔尼亚胡执政联盟中，两个极端正统派政党支持这些学生继续不服役，专注于宗教学习。加兰特认为，极端正统派犹太人服兵役问题“关系到以色列的国家安全”。以色列最高法院6月裁定，国家必须开始征召极端正统派犹太神学院学生。在遭解职的前一天，加兰特宣布面向极端正统派犹太人发布规模为7000人的征兵令。

　　2014年3月2日，正统犹太教徒在耶路撒冷参加大规模集会。当日，30多万名以色列正统犹太教徒在耶路撒冷举行大规模集会，反对政府推行的旨在要求犹太教学生服兵役的计划。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

　　在第二点分歧上，加兰特主张以色列应优先考虑达成协议，推动被扣押人员获释。内塔尼亚胡及其极右翼盟友反对达成协议，誓言不消灭哈马斯不收手。以色列媒体报道说，这是两人“心不和”的关键症结。在第三点分歧上，内塔尼亚胡反对启动对哈马斯突袭以色列的相关调查，因为调查结果将对他不利。

(责编：刘叶婷、崔越)

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