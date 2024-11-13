人民网约翰内斯堡11月12日电 （刘畅）4日，南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂（以下简称：孔子课堂）在比勒陀利亚市举办十周年庆典。中国驻南非使馆教育参赞李旭东、南非豪登省教育厅副厅长艾伯特·查尼（Albert Chanee）、孔子课堂中方合作单位上海杉达学院校长陈以一、教学点师生七十余人出席活动。

中国驻南非使馆教育参赞李旭东致辞。孔子课堂供图

李旭东在致辞中表示，孔子课堂作为中南文化交流的桥梁，不仅促进了语言的学习，更是加深了两国人民之间的理解和友谊。

豪登省教育厅副厅长艾伯特·查尼（Albert Chanee）致辞。孔子课堂供图

艾伯特·查尼在致辞中强调，孔子课堂为南非的教育事业作出了巨大贡献，期待在未来能够继续合作，共同推动中南文化交流走向更深层次的发展。

上海杉达学院校长陈以一致辞。孔子课堂供图

陈以一在致辞中表示，孔子课堂在过去取得了一系列显著的成果，2018年更是获得了“全球先进孔子课堂”称号。他相信中南双方一定可以在继续保持课堂原有特色优势的基础上，为南非当地热爱中国语言和文化的人士提供更多优质的教学服务。

孔子课堂外方院长陆志雷博士致辞。孔子课堂供图

中方院长戴文红总结该孔子课堂10年成果。孔子课堂供图

随后，孔子课堂外方院长陆志雷围绕中南职业技术交流与合作和解决南非青年就业作了主旨发言。孔子课堂中方院长戴文红总结了课堂十年发展成果，并介绍了课堂未来发展愿景。她提到，未来课堂将继续致力于培养具有国际视野和跨文化交流能力的人才，为中南两国的友好关系和合作贡献力量。

教学点沃特克鲁夫小学校长莫尼亚致辞。孔子课堂供图

“未来，我会继续将饱满的热情和澎湃的激情投入到汉语教学和传播中华优秀文化中去，希望在南非‘汉语推广’道路上，我和我的伙伴们继续谱写下新一段‘勤恳、踏实又努力’的篇章。”志愿者教师代表杨煜在庆典中分享了他的教学经历和对文化交流的深刻体悟。

“八年来孔子课堂在沃特克鲁夫小学（Waterkloof Primary School）的中文教学已经生根发芽，为孩子们开启了汉语学习、了解中国的一扇窗，架起了中南友谊的桥梁。”教学点沃特克鲁夫小学校长莫尼亚（Monyai）肯定道。

此次庆典活动丰富多彩，中南来宾对话、文艺表演等多个环节，充分展现了中南文化的交融与孔子课堂的累累硕果。孔子课堂的南非中文学习者及志愿者老师们同台热情、生动地展示他们学习汉语、中国传统文化知识、艺术的成果。

志愿者教师多嘉懿吹奏陶笛。孔子课堂供图

孔子课堂团队及教学点师生同台舞蹈。孔子课堂供图

参加孔子课堂10周年庆典活动的人员合影留念。孔子课堂供图

(责编：于洋、杨牧)