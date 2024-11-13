欧楠

“有朋自远方来，不亦乐乎”

时维初冬，巍峨壮丽的人民大会堂内，暖意融融，良朋嘉友满座，畅叙纵论，悦色欣容，独留一份和煦春意。

“你是中国人民的老朋友，也是我的好朋友，每一次交流都能深化友谊、增进互信。”习近平主席亲切地说。

“我对2017年访华以及2019年接待习近平主席访意的美好情景记忆犹新，热切期待通过此访深化两国友谊与合作。”83岁的意大利总统马塔雷拉时隔7年再次来华，言语真诚而坚定。

行合趋同，山海相从。2000多年前，古老的丝绸之路牵起了中意两大文明古国的历史情缘。2019年，习近平主席对意大利进行历史性国事访问。此后几年间，两国元首通过通信、通话等多种形式保持密切交流，既擘画引领了中意关系，也书写了不同国家团结共进、不同文明包容互鉴的佳话。恰如此刻，庄严的五星红旗和意大利三色旗在身后次第而列，两国元首的手再次紧紧相握，正是新时代中意两国互尊互敬、相揖清芬的生动写照。

友谊的泉源在志合。

“焕哉何煌煌，悠悠与天地久长”

马塔雷拉此次来华，准备了一份特殊的心意。

中国古典园林风格的展厅内，8件马家窑文化精品陶器静静陈列，见证了万古江河的岁月悠悠，也仿佛无声倾诉着重归祖国怀抱的故事。它们是意大利最新向中国返还的56件流失文物的代表。

2019年，习近平主席访问意大利期间，见证意方归还796件中国流失文物，成为两国文化遗产保护领域浓墨重彩的篇章，共创国际文物追索的典范。2022年10月，中意文物部门启动新一批文物艺术品返还，促成了双方在防止文物非法进出境双边协定框架下的又一次成功合作。

一件件马家窑文化彩陶、汉代、唐代陶俑和元代陶兽，既承载了华夏大地不同历史阶段的吉光片羽，也成就了中意两个文化大国对彼此文明的崇高礼敬。两国元首观物鉴史，引古述今，谈兴甚浓。

友谊的关键在尊重。

“啊！这奇妙的和谐”

“这各异的美，构成奇妙的和谐……这就是艺术的不可思议，将不同的美融合在一起。”夜晚的国家大剧院华灯璀璨，普契尼名作《托斯卡》的咏叹调《奇妙的和谐》在意大利青年歌唱家动人的歌声中唱响，中国音乐家们指尖泻出悠扬的音符，俯仰之间，自有一份知音之意潺潺流淌。

2024年恰逢歌剧大师普契尼逝世100周年，两国共同举办专场音乐会。在意大利艺术家眼中，不同的美是风格迥异的，却又是和谐的，造就了不朽的艺术经典。这何尝不是对“各美其美，美人之美，美美与共”真谛的诠释？

“文化令我们懂得多样性的意义。”马塔雷拉在中国如是说。

友谊的美好在合异。

“以无不照，以无不容”

已是日暮时分，但此方气氛仍是庄重而热烈。百余位中意文化教育界人士肃然倾听，目光炯炯，时而下笔如飞，时而掌声雷动。

这是习近平主席和马塔雷拉会见中意文化合作机制大会和中意校长对话会代表的会场。两国元首并排而坐，徐徐而谈，教诲谆谆，饱含对两国文化和教育合作的期待。

“中意作为两大文明古国，应该起而行之，共同倡导以文化人、以德润身，以博大的人文情怀观照人类命运，以兼容并蓄的胸襟超越隔阂冲突，以和合共生的愿景凝聚发展合力，让文明的灯塔照耀人类前行的正道......”习近平主席铿锵有力的言语尚未落下，马塔雷拉已频频侧身致意，赞许颔首。

当马塔雷拉号召两国搭建文化之桥，携手应对全球性挑战时，两国元首不由相视微笑。无数闪光灯记录下这熠熠生辉的时刻。在这一次目光的相遇中，中意两国得以观自身，见彼此，溯历史，望未来。

友谊的启迪在照鉴。

“万国同风共一时”

马塔雷拉在华期间，特意前往北京大学演讲并同中意师生交流。在这所久负盛名的中国高校内，他分享了自己对世界发展方向的深刻思考，“今年恰逢马可·波罗这位伟大的先行者逝世700周年，这个特殊的年份提醒我们，文化与文明之间的交流融合、相互尊重和包容对话，是构建和平繁荣未来的基石。”现场响起经久不息的掌声。

700多年前，马可·波罗用绚丽梦幻的笔触向西方世界打开了介绍中国的窗口。而今，这位来自马可·波罗故乡的总统追随这位友好使者的脚步，在北京中华世纪坛浮雕《中华千秋颂》前驻足，感受中华上下五千年文明带来的震撼，并因在其中看到马可·波罗和利玛窦的形象而惊喜；在马可·波罗笔下阜盛的“天城”杭州揽胜，漫步古刹灵隐寺，欣赏两国艺术家的绘画和音乐作品，领略文化交流互鉴的成果；在广州“百粤冠祠”陈家祠中徜徉，沉浸于东西文化碰撞为岭南传统建筑带来的非凡魅力。

友谊的活力在交融。

5年前，习近平主席在意大利引用了当代著名作家莫拉维亚的名句“友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果。”为中意传承千年的友谊作出注脚。今天，马塔雷拉在中国引用利玛窦《交友论》的“友之益世也，大乎财焉。”犹言在当下复杂动荡的国际局势中，友谊之重要犹甚于财富，对这份珍贵情谊作出具有时代价值的回应。

清风拂天地，明月照两乡。中意两大文明古国作为天涯比邻的挚友，一起从历史深处走来，将继续并肩向人类和合共生的美好未来前行。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)