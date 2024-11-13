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 突尼斯驻华大使阿拉比：“我们高度重视与中国的合作” 

人民网 孙鸿宇
2024年11月13日10:28 | 来源：人民网-国际频道
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 11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。这是世界上第一个以进口为主题的国家级展会。突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比在接受人民网专访时说：“进博会是一个极为重要的经济和商业活动，吸引了来自世界各地的150多个国家、地区和国际组织参与，为各国提供了一个交流知识、展示产品、合作与建立伙伴关系的机会。通过这一平台，突尼斯也在寻求更多与中国的合作机会，特别是在产品出口和市场开拓方面。”

突尼斯是地中海国家，接壤欧洲、非洲和阿拉伯市场，具有得天独厚的区位优势，拥有丰富的农业资源和独特的文化历史。阿拉比特别提到，该国的橄榄油、椰枣和海鲜等产品在国际市场上享有盛誉，突政府正在努力增加这些产品在中国市场的份额。

除此之外，旅游业也是突尼斯的重点行业之一。阿拉比透露，突尼斯去年已对中国游客实施免签政策，目的是吸引更多的中国游客访问这个拥有3000年历史的文明古国。“我们根据中国游客的喜好需求，调整和改善旅游产品，尤其是在文化旅游方面，因为我们知道中国游客对此非常感兴趣。”

“突尼斯与中国有着深厚的历史渊源。我们希望找到两国文化的交汇点，推动两国在商贸和文化上的合作。丝绸之路和古迦太基的商业遗产为我们提供了丰富的历史背景。”在谈到两国未来的合作时，阿拉比强调，“突尼斯政府正在出台创新的政策，鼓励中国投资者到突尼斯投资。”

2024年是中突建立外交关系60周年。阿拉比指出，今年，突尼斯总统应邀访华，进行国事访问，进一步推动了两国在各个领域的合作。此次访问取得了重要的合作成果。今年，突尼斯还参加了中非合作论坛北京峰会，这为进一步推动两国在各个领域的合作提供了契机。

阿拉比还谈到，随着两国在经济和文化领域的不断合作，突尼斯和中国之间的关系将变得更加紧密，未来合作的前景非常广阔。他鼓励更多的突尼斯企业参与对华经贸合作，并邀请中国商人积极参与突尼斯的展会和论坛，借此搭建更多的合作桥梁。

“中国市场越来越开放，为各国人民带来利好。我们高度重视与中国的合作，希望两国的投资者能共同创造更多的机会，实现互利共赢。我对未来的合作充满信心。”阿拉比说。

(责编：张悦、杨牧)

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