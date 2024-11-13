作者：连 俊

近期，欧美通胀再度出现反弹迹象，以制造业为代表的经济增长则继续呈现疲弱态势。欧美央行的决策者对经济走势的判断越发谨慎，反映出欧美经济的不确定性仍在增加。

10月31日，欧盟统计局公布初步数据显示，欧元区10月份通胀率按年率计算为2.0%，高于9月份的1.7%，反弹幅度超预期。同时，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率在10月份仍保持在2.7%的高位。有分析指出，这表明即使排除了波动性较大的能源和食品价格，欧元区通胀压力仍然较大。

目前这种局面，欧洲央行在上次议息会议后曾打过“预防针”。欧洲央行当时强调，工资水平的高速增长使得欧元区通胀率仍然处于高位，预计未来几个月通胀率将再次上升，然后在明年下降至目标水平。

欧洲央行对通胀的预期管理似乎做得不错。不过，在继续应对通胀的同时，如何有效应对欧元区经济增速下降，已经是无法回避的迫切问题。标普全球及汉堡银行11月4日数据显示，由于受到德国和法国的拖累，10月份欧元区制造业采购经理指数（PMI）终值46.0，较上月小幅上升，但仍处于萎缩区间，商品生产经济健康状况连续第28个月恶化，是自1997年首次收集调查数据以来最长的衰退期。11月6日，欧洲央行副行长德金多斯警告，欧元区的经济增长可能弱于早先的预期。

有分析指出，欧洲经济需要应对高通胀下内需乏力、工业萎缩、地缘政治冲突以及外部竞争等多方压力。然而，旷日持久的高通胀已侵蚀了欧洲消费者的购买力，令消费者倾向于储蓄，导致实际工资增长对消费复苏的推动作用有限。同时，高通胀也增加了欧洲企业的生产成本，伤害了经济增长的可持续性。荷兰国际集团欧元区首席经济学家贝尔特·科莱恩认为，虽然欧洲央行降息将提振投资，但考虑到工业产能问题且出口环境不佳，预计降息对提振投资的效果有限。四季度欧元区GDP增速恐不及三季度表现。

美国的情况更为复杂。9月份CPI环比增长0.2%，涨幅与前两个月持平，但高于市场普遍预计的增长0.1%，后续走势仍有可能反复。有分析指出，美国通胀黏性比市场预期的更强，进一步增大了美联储的决策难度。

11月7日，美联储在货币政策例会后宣布再次降息25个基点。尽管这一决策符合市场预期，但是美联储在会后声明中删除了“对通胀朝着2%的目标可持续移动的信心增强”的表述，这加深了市场对通胀数据走势的疑虑。加之美国大选后新一届政府政策走向不定，引发了市场对通胀卷土重来的担忧，对未来降息节奏的疑虑也在增加。美国媒体认为，“下一任总统和国会作出的任何重塑经济前景的政策调整都可能改变美联储的利率路径”。

美联储改变利率路径的空间并不大。长期处于高利率水平下的美国经济，衰退风险不断增加，在制造业领域表现得尤其明显。美国供应管理协会(ISM)公布的最新数据显示，10月份美国制造业PMI降至46.5，创下2023年7月份以来的新低。标普全球首席经济学家威廉姆斯表示，美国制造业第四季度开局令人失望，“订单量继续以令人担忧的速度下降，未售出库存进一步增加，意味着未来几个月工厂可能将进一步减产”。

此外，美国劳动力市场和消费降温也成为业界关注焦点。美国劳工部最新数据显示，10月份经季节性因素调整后新增就业岗位1.2万个，9月份为增加22.3万个。近期收入增长疲软则可能会在未来几个月拖累消费支出，使经济更有可能出现放缓。在通胀指标反复、经济前景不佳、债务总额不断创新高的局面下，如果美国有些人一意孤行提高全球商品进入美国的门槛，美国通胀迅速反弹的概率不会小。（本文来源：经济日报 作者：连 俊）

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