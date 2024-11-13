中新社圣保罗11月11日电 (记者 林春茵 宋方灿)中国国家主席习近平日前复信巴西各界友好人士，鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量。致信习近平的巴西多方人士接受中新社记者专访时表示，期许巴中友好事业更上层楼。

圣保罗州坎皮纳斯市前副市长恩里克·特谢拉珍藏着一张其父、坎皮纳斯原市长恩里克·马加良斯(Henrique Magalhaes Teixeira)与当时主政福州的习近平1996年1月初在坎皮纳斯的合影。

坎市和福州市1996年11月缔结友城。28年来，坎市蝶变为巴西“硅谷”，福州成为“21世纪海上丝绸之路”战略枢纽城市。“两城在教育、经贸、科研、产业的合作蒸蒸日上。”恩里克·特谢拉说，他在任上多次赴福州参访，促成多项合作。“这是习主席和我父亲的共同心愿，也是两国友好事业的薪火相传。”

“我们一起唱一起欢笑，这是多么伟大的情感。”里约科帕卡巴纳要塞乐团总监玛西娅向记者回顾今年9月携乐团青少年成员赴北京展演的情形，仍难掩兴奋之情。

弹吉他的路易斯保留着一枚此行中北京工商大学学生相赠的拨片。“每当我拨动琴弦，这枚来自中国的拨片就为我注入力量和爱，鼓励我追求音乐梦想。”

近年来，得益于中海油巴西公司的持续帮扶，一度陷于困境几近解散的乐团如得活水，孩子们尽展才华。

玛西娅说，孩子们来自里约最有烟火气的地方，代表了最具有活力的里约青年群体，“我见证了一批批孩子插上音乐翅膀离开贫民窟，也能确定，两国友好为他们提供了更广阔的前景。”

开画展，办论坛，电影节……巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加持续活跃在各种巴中交流合作场合。

“数十年来，我们两国一直在构建充满活力和战略性的伙伴关系，这种关系不仅仅基于经济利益，更是基于对和平、繁荣和相互理解的共同承诺。”恩里克·诺布雷加说，期待两国友好关系“更上层楼”。

恩里克·诺布雷加注意到，中国领导人对两国“加强关系与友谊”成就的肯定。“这些话语令我们自豪，反映了我们跨越国界、在共同的挑战和机遇中形成的团结且成熟的关系。”

依托于“看中国·外国青年影像计划”，巴西青年电影人、圣保罗大学教授塞西莉亚·梅洛在过去8年间，每年带领南美诸国的青年电影人赴中国拍摄纪录片。他们履及中国大江南北，用光影记录“行进中的中国”万千景象。

“中国行摄，让我们深深认同中国的发展理念，意识到中国发展对巴西的启示，感受到巴中友谊的巨大影响力。”塞西莉亚说。

圣保罗大学学生佩德罗·尼希两度造访新疆记录锡伯族女孩牡丹的成长，聚焦中国的进步和新疆的巨变，在国际上获奖。

“‘看中国’的经历，改变了我的一生。”佩德罗说。

正在备考巴西外交部公务员考试的圣保罗州立大学孔子学院学生玛丽安娜·达席尔瓦说，她曾前往湖北武汉参加夏令营，中国城市面貌和发展状况“令人惊叹”。

“我想拜访更多中国城市，探索中国发展密码。并愿付出努力，让巴西和中国的友谊像滚滚长江源远流长。”玛丽安娜11日受访时如是说。

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