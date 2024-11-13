新华社耶路撒冷11月12日电（记者王卓伦 陈君清）据以色列急救组织消息和媒体报道，两名以色列人12日在黎巴嫩真主党发动的火箭弹袭击中死亡。

新华社记者手机安装的预警系统显示，当天以色列北部边境城市纳哈里亚等地响起防空警报。以色列急救组织“红色大卫盾”随后表示，两名男子在纳哈里亚被火箭弹弹片击中后当场死亡。

以色列中部城市特拉维夫12日也响起防空警报。以色列国防军在一份声明中说，当时共有10枚“发射物”从黎巴嫩进入以色列，其中一些被以防空系统拦截。

以军12日在另外一份声明中说，以空军当天对真主党位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊代希耶的据点进行了基于精准情报的空袭。近几个月来，以军已对贝鲁特发动数十次空袭，摧毁了“真主党在代希耶的大部分武器制造和储存设施”。

以军12日发布的数据显示，自11月初以来，已有约60架无人机从黎巴嫩和伊拉克射向以色列，其中90%被以防空系统拦截。《以色列时报》报道说，近几个月来以色列遭受的无人机袭击频率急剧增加。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。

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