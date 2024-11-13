安第斯山脉是南美洲的地理标志，是地球上最长、最壮丽的褶皱山系之一，也是世界上生物多样性最为丰富的地区之一。瓦努科省地处秘鲁中部，位于安第斯山脉高原腹地，其经济主要来源依靠农业生产，当地四季如春的气候适宜土豆、玉米及各类水果的种植。

秘鲁安第斯国家公路项目

尽管瓦努科省物产丰富，但人均GDP落后于秘鲁其他地区。交通上的不便，给当地人的出行带来了困难，生活质量也受到影响，因此修一条宽阔平坦的道路、提高物流速度成为当地百姓的殷切期盼。

瓦努科省农民阿达尔贝托·贝拉：我是一名农民、土生土长的马铃薯种植户。我们会把瓦努科出产的农作物卖到首都利马去。以前这里都是小路，无法到达那里，运输时间也很长，但现在公路的修建可以大大缩短时间。

秘鲁安第斯国家公路项目正在施工中

正在建设的秘鲁安第斯国家公路项目给当地民众的生活带来希望，公路全长236.6公里，由中铁二十局集团有限公司承建，也被称为秘鲁瓦努科至瓦杨卡公路改扩建项目。公路连接秘鲁山区与主要外贸中心，是通往泛美公路的主要通道之一，通车后当地民众的通行时间将大大减少，可惠及沿线243个城镇的27万民众。

秘鲁货运司机贡萨洛·普拉多接受总台记者采访

秘鲁货运司机贡萨洛·普拉多：事实上，公路的建成会降低产品成本，将产品带到首都会更容易。这将会非常好，这里也能够更快地获得商品。

秘鲁交通和通讯部国家公路局工程处处长路易斯·科尔多瓦接受总台记者采访

秘鲁交通和通讯部国家公路局工程处处长路易斯·科尔多瓦：公路使运输变得更容易，可以在更短的时间内运送这些农副产品，这样就不会发生变质，在铺好的道路上运输所需的时间更少，成本也更低。这也让山区生产者更容易、更好地从他们的产品中获得更多利益。

安第斯国家公路项目于2019年开工，是秘鲁近年来实施的最大基础设施建设项目之一。为了使当地民众早日圆梦，中方团队来到秘鲁后即刻投入工作，稳步推进项目建设。

秘鲁安第斯国家公路项目团队开展森林考察工作

安第斯山脉平均海拔在4000米以上，由于横跨多个纬度和海拔高度，拥有各种各样的生态系统和物种，公路沿线的原生树林是安第斯山不可再生的资源。为了保证修路促发展的同时，不对安第斯山脉的生态环境造成破坏，项目部其中一个工作重点是边修路，边植树，根据勘测，将施工过程中产生的弃土合理安置，建成生态弃土堆，并在上面进行植被恢复工作。

秘鲁安第斯国家公路项目2400米海拔处的一处分台阶绿化的弃土场

中铁二十局集团秘鲁安第斯国家公路项目常务副经理董寿保：每一棵因施工需要清理的树苗以及这些大树，我们全都做好相应的标记进行移栽，待施工结束再进行恢复种植。在不同海拔的回填区，结合气候和土壤等特点，因地制宜设立绿化试验区，让安第斯山脉的山更绿、花更红、景更美。

秘鲁安第斯国家公路项目上的中秘双方员工正在为弃土场绿地进行灌溉

在项目建设过程中，项目部专门配备环境、林业、安全和社区等专家团队，围绕环境保护和水土保持做了大量工作，在不同海拔的基地建立对应的苗圃育苗，并向沿线上万名社区居民培训森林保护知识，培养林业技术工人。

秘鲁安第斯国家公路项目林业管理负责人王汉涛正在为灌木浇水

董寿保：近三年我们总培育了近4万棵树苗，在受项目影响的公共土地上复种近2万棵幼苗，恢复了18公顷的植被。项目部在苗圃育苗过程中培养了大量成熟的林业技术工人，向项目沿线居民和员工开展16000人次的森林保护知识培训。因对环保工作做出的突出贡献，我们多次受到项目所在地政府的来函表扬。

当地林业工程师路易斯·阿维拉接受总台记者采访

当地林业工程师路易斯·阿维拉：在不同的路段，第一路段、第二路段、第三路段总共要栽种4万株树的人工林。所有这些人工林都是纯粹的本地物种，其中 19000 到 20000 株已经栽种在了辅助区域和植被覆盖区域。我们促进和发展的这些项目与计划，对保护环境来说至关重要。

秘鲁安第斯国家公路项目开展测量工作

中铁二十局集团秘鲁安第斯国家公路项目法律事务部部长、社区经理蔺文杰介绍，项目部还对当地员工进行职业技能培训和安全培训，提升建设项目的整体水平。米格尔是项目部外籍团队中负责建造排水工程的一名工班长。通过与中方团队日常相处，他的技能水平得到了提升。

蔺文杰：在来我们这个项目之前，米格尔已经从事涵洞和结构施工20多年了，通过我们这个项目，我们引进了工班任务书进行管理。米格尔表示，他之前只知道沟渠和涵洞是如何建造的，现在他明白了如何利用工班任务书提高功效。他对中国工程师精益求精的态度表示敬佩。

秘鲁安第斯国家公路项目员工和当地社区民众互动，图左六为蔺文杰。

自开工以来，项目部积极与社区居民沟通，与他们建立了良好的关系，施工过程中注重安全管理，减少对社区居民的干扰，同时为沿线家庭提供就业岗位，提高他们的收入。

已经完成沥青铺设的秘鲁安第斯国家公路项目部分路段

蔺文杰：要给当地沿线居民修建一条幸福之路，修建一条友谊之路。开工建设以来，我们的员工从当地社区招聘，当地员工的比例高达95%，帮助沿线1000多个家庭改善了经济情况，让他们获得收入，建造了新房子，生活水平得到全面改善。我们感觉这是两国友谊得到不断升华的生动体现，是我们中国企业对当地作出的积极贡献。

(责编：艾雯、张悦)