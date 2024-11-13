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36名白俄罗斯学生获颁“中国大使奖学金”

2024年11月13日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克11月12日电（记者陈汀）中国驻白俄罗斯大使馆12日在白俄罗斯国立体育大学礼堂举行2024年“中国大使奖学金”颁奖仪式，来自白10所高校和11所中学的36名学生获颁奖学金。

　　中国驻白俄罗斯大使张汶川表示，中国驻白俄罗斯大使馆于2016年设立“中国大使奖学金”，旨在帮助白青少年学习中文、了解中国文化，更好服务白国家建设和传承中白友谊。9年来，白俄罗斯已有300名品学兼优的学生获颁该奖学金。

　　张汶川说，近年来，白俄罗斯越来越多的高校和中小学开设中文课程，中文还被列入白国家统一考试外语选考科目。截至目前，白俄罗斯已有超过5万人有过中文学习经历，“中文热”持续升温。随着中白全天候全面战略伙伴关系的深入发展，广大白俄罗斯中文学子必将迎来更加广阔的舞台。

　　白俄罗斯教育部副部长卡德鲁拜表示，白中建交30多年来，两国关系蓬勃、高效发展，在教育和青年领域的互利合作具有巨大潜力。白俄罗斯重视中文的推广普及，为中文学习提供便利。相信奖学金获得者将为两国在教育、文化和经济领域的合作作出重要贡献。

(责编：刘叶婷、张悦)

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