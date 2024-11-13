新华社圣保罗11月12日电 题：中国式现代化创造人类文明新形态

新华社记者傅琰 秦彦洋

当地时间11日至12日在巴西圣保罗举行的“全球南方”媒体智库高端论坛上，由中央党史和文献研究院国家高端智库和新华社国家高端智库联合课题组撰写的《人类文明新形态的世界意义》智库报告发布。报告全面深入解读、阐释了中国式现代化创造人类文明新形态所蕴含的独特内涵、伟大实践和世界意义。

中国式现代化所创造的人类文明新形态彰显出中国努力为破解21世纪人类所面临的一系列重大挑战提供方案与借鉴的责任和担当。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类又一次站在了十字路口，世界怎么了、我们怎么办？这是必须回答的、关乎人类前途命运的重大问题。带着对这些问题的深邃思考，中国共产党团结带领中国人民推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，创造了中国式现代化新道路，为破解全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字，开创世界和平发展与人类文明进步的美好未来贡献中国力量。

中国式现代化所创造的人类文明新形态将彻底改写现代化的世界版图。中国式现代化将让14亿多人口整体迈入现代化，规模将超过现有发达国家人口的总和，这是人类发展史上具有里程碑意义的大事，是中国为世界现代化作出的卓越贡献。

中国式现代化所创造的人类文明新形态为“全球南方”国家实现现代化提供了全新选择。实现现代化是世界各国人民的共同追求，是摆在“全球南方”国家面前的“必答题”。事实表明，现代化不等于西方化，一些发展中国家仿照西方模式推进现代化，陷入发展困境。归根到底，“全球南方”国家实现现代化，关键是找到符合国情、符合人类社会发展规律的发展道路。中国通过自身发展给出了答案，以一条符合本国国情的现代化道路创造了人类文明新形态，其所蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践，是对世界现代化理论和实践的重大创新，也向世界表明，各国探索现代化的路径并不唯一，人类文明仍在不断演进，历史并未终结。

在人类社会现代化进程的十字路口，各国人民面临着多元化的选择。通向现代化的道路不止一条，只要找准正确方向、驰而不息，越来越多的国家就能实现现代化。事实上，越来越多国家已经开始自主探索现代化道路，探寻人类文明更加美好的形态。中国式现代化创造的人类文明新形态，在人类文明的璀璨星河中提供了一份光明的借鉴。

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