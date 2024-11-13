中国青年报客户端北京11月12日电（中青报·中青网记者 赵安琪）今年恰逢习近平主席提出中拉要努力构建携手共进的命运共同体十周年。外交部发言人林剑今天下午在例行记者会上应询表示，十年来，习近平主席提出的构建中拉命运共同体倡议，从愿景到行动，从蓝图到现实，取得丰硕成果，惠及双方人民，受到拉美和加勒比地区国家广泛欢迎。

外交部发言人林剑。图片来自外交部

林剑说，中拉高举和平发展合作旗帜，推动发展战略对接，推进合作换挡加速，实现合作成果共享。双方坚持真正的多边主义，推动全球治理更加公平公正。中国和巴西联合发表政治解决乌克兰危机“六点共识”，会同立场相近的“全球南方”国家共同发起成立危机“和平之友”小组，为局势降温汇聚合力。中国是地区第二大贸易伙伴和多国第一大贸易伙伴，与5国签署自贸协定，与22国高质量共建“一带一路”。双方合作领域从经贸、金融、基建等传统领域向能源、数字、航空航天等新兴领域不断拓展。中拉直航已成为“中拉空中丝绸之路”。中方还积极为拉方开展人力资源培训，派遣医疗和农业专家组，推广竹子、菌草等“小而美”民生项目，助力地区发展振兴。

“中国始终是拉美和加勒比国家和人民值得信赖的真朋友、好伙伴，中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。”林剑表示，不久后，习近平主席将再次访问拉美，这也是2013年以来习近平主席第六次到访拉美。中方相信，在元首外交的引领下，中拉命运共同体的下个十年将更加可期。

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