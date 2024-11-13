阿塞拜疆《巴库论坛报》主编谢穆尔·马马多夫近日在中国日报网撰文称，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）于11月11日至22日在阿塞拜疆首都巴库举行，此次大会预计将进一步推动中阿在绿色能源领域的合作。

中国助力阿塞拜疆发展可再生能源

文章指出，阿塞拜疆致力于促进可持续发展和能源安全，正积极同该领域的全球引领者加强合作，而中国正是重要伙伴之一。中国拥有专业知识和技术，可以为阿塞拜疆雄心勃勃的可再生能源发展计划作出重大贡献。这类合作不仅促进了经济往来，而且有助于全球应对气候变化。

阿塞拜疆拥有发展绿色能源的巨大潜力，已同国外能源企业签署总计高达22吉瓦的风能和太阳能项目协议和谅解备忘录，有望促进绿色能源出口。不过，若要实现这些目标，阿塞拜疆需要中国这样的可靠伙伴。

英国《卫报》网站7月援引非政府机构全球能源监测组织的研究报告称，中国在可再生能源领域处于世界领先地位。中国可再生能源发电装机量是世界其他国家和地区总和的两倍。中国在建的大型公用事业规模太阳能发电项目装机容量为180吉瓦，风力发电装机容量为159吉瓦。从2023年3月到2024年3月，中国新增太阳能发电装机容量超过前三年的总和。

中国在太阳能和风能领域积累了丰富经验，有助于阿塞拜疆提升能源产能、建立现代能源体系、让能源市场实现多元化。中国企业也愿意同国际可再生能源署等组织合作，参与阿塞拜疆的绿色项目。

中国同阿塞拜疆深化合作意义重大

文章进一步表示，今年7月发布的《中华人民共和国和阿塞拜疆共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明》进一步深化了中阿合作。这份联合声明开启了两国关系新篇章，而绿色转型成为重点合作领域之一。

目前看来，中国企业对阿塞拜疆的大型可再生能源项目十分感兴趣。双方正在探索绿色能源走廊建设、绿色能源出口、绿氢和绿氨储运等领域的合作。

阿塞拜疆计划未来几年将可再生能源在能源结构中的占比提升到30%到33%。而中国具有丰富的储能经验，仍在引领欧亚地区绿色技术发展进程。

文章最后强调，中国和阿塞拜疆的绿色能源合作项目不仅对两国具有重要意义，也将惠及整个地区。这些项目有助于创造就业岗位、促进经济发展、推动绿色低碳转型。正在阿塞拜疆举行的COP29将推动落实绿色能源领域的重大项目，进一步深化中阿之间的合作。

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